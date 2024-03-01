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Стартовала печать бюллетеней для голосования на выборах Президента России для Севастополя

Стартовала печать бюллетеней для голосования на выборах Президента России для Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:46 01.03.2024

Крымская типография «Таврида» приступила к печати избирательных бюллетеней, предназначенных для Севастополя. Всего полиграфическая организация планирует напечатать 333 900 штук, все избирательные бюллетени предназначены для голосования с использованием технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которыми оснащены все 187 избирательных участков. Члены Севастопольской городской избирательной комиссии следят за процессом изготовления бюллетеней на всех этапах производства.

В избирательном бюллетене указаны наиболее важные сведения о каждом зарегистрированном кандидате. Фамилии кандидатов размещаются в алфавитном порядке, год рождения, место жительства, основное место работы или службы, занимаемая должность или род занятий, субъект выдвижения (если кандидат выдвинут политической партией – наименование политической партии, либо, если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово «самовыдвижение»).

Стартовала печать бюллетеней для голосования на выборах Президента России для Севастополя Стартовала печать бюллетеней для голосования на выборах Президента России для Севастополя Стартовала печать бюллетеней для голосования на выборах Президента России для Севастополя

Бюллетени для голосования тщательно защищены от подделок и имеют несколько степеней защиты: особой плотности бумага, на оборотной стороне нанесена фоновая защитная сетка зеленого цвета, бюллетень должен быть заверен подписями двух членов участковых избирательных комиссий с решающим голосом и печатью участковой избирательной комиссии (УИК). Кроме того, на каждый бюллетень наклеивается специальная марка, переклеить которую, не повредив ее, невозможно.

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Бюллетень содержит информацию о порядке его заполнения. Но, если избиратель допустил ошибку, он может обратиться к члену участковой комиссии с просьбой выдать новый бланк, и ему его выдадут взамен испорченного. Испорченные избирательные бюллетени погашаются членами УИК и не учитываются при подсчете голосов избирателей.

6 марта 2024 года в 8 часов утра в Симферополе ответственные представители Севастопольской городской избирательный комиссии получат от типографии «Таврида» изготовленные избирательные бюллетени для голосования на выборах Президента Российской Федерации и в тот же день передадут их в территориальные избирательные комиссии Севастополя.

Выборы Президента Российской Федерации пройдут в трехдневном формате 15, 16 и 17 марта 2024 года.

источник: пресс-служба Севгоризбиркома

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