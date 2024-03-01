Стартовала печать бюллетеней для голосования на выборах Президента России для Севастополя

Крымская типография «Таврида» приступила к печати избирательных бюллетеней, предназначенных для Севастополя. Всего полиграфическая организация планирует напечатать 333 900 штук, все избирательные бюллетени предназначены для голосования с использованием технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которыми оснащены все 187 избирательных участков. Члены Севастопольской городской избирательной комиссии следят за процессом изготовления бюллетеней на всех этапах производства.

В избирательном бюллетене указаны наиболее важные сведения о каждом зарегистрированном кандидате. Фамилии кандидатов размещаются в алфавитном порядке, год рождения, место жительства, основное место работы или службы, занимаемая должность или род занятий, субъект выдвижения (если кандидат выдвинут политической партией – наименование политической партии, либо, если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово «самовыдвижение»).

Бюллетени для голосования тщательно защищены от подделок и имеют несколько степеней защиты: особой плотности бумага, на оборотной стороне нанесена фоновая защитная сетка зеленого цвета, бюллетень должен быть заверен подписями двух членов участковых избирательных комиссий с решающим голосом и печатью участковой избирательной комиссии (УИК). Кроме того, на каждый бюллетень наклеивается специальная марка, переклеить которую, не повредив ее, невозможно.

Бюллетень содержит информацию о порядке его заполнения. Но, если избиратель допустил ошибку, он может обратиться к члену участковой комиссии с просьбой выдать новый бланк, и ему его выдадут взамен испорченного. Испорченные избирательные бюллетени погашаются членами УИК и не учитываются при подсчете голосов избирателей.

6 марта 2024 года в 8 часов утра в Симферополе ответственные представители Севастопольской городской избирательный комиссии получат от типографии «Таврида» изготовленные избирательные бюллетени для голосования на выборах Президента Российской Федерации и в тот же день передадут их в территориальные избирательные комиссии Севастополя.

Выборы Президента Российской Федерации пройдут в трехдневном формате 15, 16 и 17 марта 2024 года.

источник: пресс-служба Севгоризбиркома