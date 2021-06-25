25 июня стартовала регистрация на кастинг-платформе арт-кластера «Таврида». Это самая большая в России платформа-агрегатор, дающая возможность молодым людям до 35 лет реализовать свой творческий потенциал.

В этом году к ключевым направлениям кастингов – юмор, музыка, хореография, литература и медиа, арт, ивент, театр и кино, стажировки в программной дирекции арт-кластера «Таврида» – добавились три новых: спорт, бизнес и развитие, общественная деятельность. Еще одним новшеством 2021 года стало расширение аудитории и запуск стратегически важного направления для детей до 18 лет совместно со Всероссийским конкурсом «Большая перемена»» – проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей», — сообщили в пресс-службе арт-кластера «Таврида».

Кастинг-платформа «Таврида.АРТ» – это 120 онлайн-кастингов и стажировок, 11 офлайн-кастингов на территории арт-кластера в Крыму. У участников появится возможность пройти отбор в популярные шоу и флагманские медиапроекты, на стажировки в передовых компаниях и организациях, а самое главное – прогрессивно развиваться в выбранном направлении. В этом году партнерами кастинг-платформы уже стали АНО «Россия – страна возможностей», фестиваль «Новая волна», Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters, Всероссийский конкурс «Большая перемена», Бизнес-школа RMA, Балет Аллы Духовой «TODES», «MYME.Центр поддержки артистов», Digital Art EXPO, информационный портал об искусстве 1artchannel, а скоро добавятся и другие знаковые проекты.

Принять участие в кастингах молодые деятели культуры и искусств могут, находясь в любой точке России. Кастинг-платформа в онлайн-формате поможет участникам пройти сразу в полуфиналы и финалы конкурсов или перейти через тур, пропуская один из этапов отбора.

Регистрация на кастинг-платформу «Таврида» открыта на сайте tavrida.art/castings . Прием заявок на участие в офлайн-отборах открыт до 1 августа.

фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»