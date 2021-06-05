Стартовала регистрация волонтеров на фестиваль «Таврида.АРТ»

Фестиваль «Таврида.АРТ» в Крыму с 8 по 12 сентября в бухте Капсель рядом с Судаком. Она продлится до 1 августа. Волонтеры примут участие в организации и посетят мероприятия фестиваля. «Таврида.АРТ» вновь станет самой большой в России площадкой для самореализации творческой молодежи.

Волонтерами могут стать граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет. Регистрация заявок проходит на сайте tavrida.art . Кандидатам необходимо заполнить анкету и прикрепить к ней видеовизитку, после чего пройти онлайн-собеседование. При подтверждении заявки участники волонтерской программы смогут выбрать одно из 14 предложенных направлений: сервисная группа в арт-кварталах или на основной площадке, программный сервис (сопровождение участников), медиа, ивент, спортивная программа, протокол, логистика, аккредитация, забота об участниках, прибытия и отправления, программная поддержка (съемки и перформансы), кастинг-платформа или грантовый конкурс.

Волонтеры пройдут обучение и получат уникальную возможность пообщаться с лидерами креативных индустрий, также им предоставят оригинальный мерч фестиваля и сертификат об участии в проекте.

Напомним, что до 1 августа продолжается регистрация участников на фестиваль «Таврида.АРТ». Кандидатам также необходимо пройти регистрацию на сайте фестиваля tavrida.art и выполнить творческое задание. Участниками фестиваля станут лидеры изменений: молодые творцы – резиденты арт-кластера, участники Национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters, проектов платформы «Россия – страна возможностей», движения #МЫВМЕСТЕ, проекта «Большая перемена», а также блогеры, инфлюенсеры молодежных пабликов в социальных сетях, представители студенческих СМИ – всего более 5 000 человек.

Регистрация на фестиваль для зрителей откроется в июне.