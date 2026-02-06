Стартовала регистрация на Международный фестиваль молодежи 2026 года

Началась регистрация на крупнейшее молодежное событие 2026 года, которое пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и станет площадкой для встречи молодых людей со всего мира. Международный фестиваль молодежи на 10 тысяч участников станет частью мероприятий Всемирного фестиваля молодежи.

Участниками МФМ-2026 станут 5 тысяч россиян и 5 тысяч иностранных граждан в возрасте до 35 лет. Регистрация доступна до 30 апреля на сайте wyffest.com.

В Екатеринбург также отправятся 2 тысячи добровольцев со всей России. Волонтеры будут помогать по 17 функциональным направлениям: от логистики и аккредитации до сопровождения делегаций и создания контента. После окончания основной программы добровольцы будут сопровождать иностранные делегации в рамках региональный программы в формате экспедиций.

Кандидаты на вступление в волонтерский корпус должны быть старше 16 лет, иметь опыт добровольческой и общественной деятельности, высокий уровень мотивации, знать иностранные языки, быть коммуникабельными, а также уметь работать в команде. Подать заявку на участие в волонтерской программе можно на платформе Добро.рф до 31 марта 2026 года.

Мероприятие проходит благодаря национальному проекту «Молодежь и дети».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

