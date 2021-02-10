Стартовала заявочная кампания Всероссийского фестиваля «Театральные сезоны Крыма»

Творческий проект «Театральные сезоны Крыма» проводится при поддержке Министерства культуры Республики Крым, организатором выступает Центр народного творчества РК.
Творческий проект направлен на поддержку, развитие и пропаганду лучших достижений мирового театрального искусства, популяризацию любительского театрального творчества, воспитание художественного вкуса у юных зрителей и приобщение их к современным формам искусства, а также выявление и поощрение новых талантливых коллективов, режиссеров, постановщиков, драматургов, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК.
Фестиваль проводится в два этапа: с 10 февраля по 15 мая — заочный отбор видеоматериалов, с 3 по 6 июня – программа фестиваля в г. Керчь.
Для участия в направлении «Профессионалы» приглашаются профессиональные театральные коллективы, студенты театральных ВУЗов и колледжей. Для участия в направлении «Любители» — любительские театры, самодеятельные театральные коллективы, театральные студии и школы искусств.
В рамках фестиваля проводится творческий конкурс по категориям:
- драматический спектакль,
- музыкальный спектакль,
- моноспектакль,
- театр кукол,
- пластический театр,
- эстрадный театр,
- фольклорный театр,
- художественное слово,
- уличный театр,
- театр мод.
Фестивальная программа включает в себя церемонию открытия, конкурсные выступления и прослушивания, круглый стол для руководителей, мастер-классы, тренинги, творческие мастерские, театральные игры, церемонию награждения.
Подробная информация об условиях проведения творческого проекта размещена на официальном
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