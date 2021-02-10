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Стартовала заявочная кампания Всероссийского фестиваля «Театральные сезоны Крыма»

Стартовала заявочная кампания Всероссийского фестиваля «Театральные сезоны Крыма»

Опубликовал: КрымPRESS в Фестивали в Крыму 19:10 10.02.2021

Творческий проект «Театральные сезоны Крыма» проводится при поддержке Министерства культуры Республики Крым, организатором выступает Центр народного творчества РК.

Творческий проект направлен на поддержку, развитие и пропаганду лучших достижений мирового театрального искусства, популяризацию любительского театрального творчества, воспитание художественного вкуса у юных зрителей и приобщение их к современным формам искусства, а также выявление и поощрение новых талантливых коллективов, режиссеров, постановщиков, драматургов, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК.

Фестиваль проводится в два этапа: с 10 февраля по 15 мая — заочный отбор видеоматериалов, с 3 по 6 июня – программа фестиваля в г. Керчь.

Для участия в направлении «Профессионалы» приглашаются профессиональные театральные коллективы, студенты театральных ВУЗов и колледжей.  Для участия в направлении «Любители» — любительские театры, самодеятельные театральные коллективы, театральные студии и школы искусств.

В рамках фестиваля  проводится творческий конкурс по категориям:

  • драматический спектакль,
  • музыкальный спектакль,
  • моноспектакль,
  • театр кукол,
  • пластический театр,
  • эстрадный театр,
  • фольклорный театр,
  • художественное слово,
  • уличный театр,
  • театр мод.

Фестивальная программа включает в себя церемонию открытия, конкурсные выступления и прослушивания, круглый стол для руководителей, мастер-классы, тренинги, творческие мастерские, театральные игры, церемонию награждения.

Подробная информация об условиях проведения творческого проекта размещена на официальном сайте Центра народного творчества Республики Крым.

Стартовала заявочная кампания Всероссийского фестиваля «Театральные сезоны Крыма»

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