Стартовала заявочная кампания фестиваля «Театральный капустник»

Стартовала заявочная кампания республиканского фестиваля «Театральный капустник», организатором которого является Центр народного творчества Крыма.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Республики Крым, при участи Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького, Крымского киномедиацентра. Фестиваль направлен на поддержку и развитие любительского театрального искусства в Республике Крым, содействие и повышение исполнительского уровня театральных коллективов, раскрытие творческого потенциала участников, организацию просветительского досуга населения, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Для участия необходимо направить законченное театральное сценическое представление продолжительностью до 10 минут на тему «Один день из жизни театра» в жанре «театрального капустника». Сценическое представление должно быть записано на видео и передано в организационный комитет в электронном виде на адрес электронной почты cnt.crimea@gmail.com до 4 марта 2022 года.

Наиболее яркие сценические представления по решению художественного совета будут включены в фестивальную программу, приуроченную к Международному дню театра.

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

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