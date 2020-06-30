Стартовали продажи билетов на поезда «Таврия» по новым направлениям

Оператор пассажирских перевозок в Крым — компания «Гранд Сервис Экспресс» открыла продажи билетов на поезда «Таврия» по новым направлениям. Об этом сообщает пресс-служба компании.

30 июня в разгар летнего сезона стартуют продажи билетов на новые направления в Крым. Поезда «Таврия» с середины июля отправятся из Москвы в Севастополь и Евпаторию, также увеличивается частота курсирования поездов из Екатеринбурга и обратно. В составе поездов купейные и плацкартные вагоны, — говорится в сообщении.

Поезд №191/192 Москва – Севастополь начнет курсировать с 14 июля через день. Время в пути около 36 часов. В составе поезда помимо купейных и плацкартных вагонов, также вагоны СВ.

Поезд №173/174 Москва — Евпатория свяжет столицу и город-курорт с 15 июля, поезд будет курсировать через день. Время в пути около 35 часов.

Начиная с 18 июля поезда № 75/76 Симферополь – Екатеринбург и № 141/142 Екатеринбург – Симферополь будут ходить в два раза чаще.

Летом текущего года поезда «Таврия» свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом, также поезда будут отправляться из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно. Движение поездов «Таврия» по новым направлениям в Крым начинается с открытием курортного сезона на полуострове. Начиная с 11 июня продано более 50 тысяч билетов на 4 дополнительных поезда.

Также пассажирам «Таврий» доступны с 1 июля стыковочные маршруты автобусами и пригородными поездами.

Новая услуга по стыковочным автобусным маршрутам до курортов Крыма: на сайте grandtrain.ru можно заранее заказать автобусную перевозку до курортных городов Крыма прямо от железнодорожной станции. Например, от станции Владиславовка можно будет добраться до Судака, из Симферополя — до Ялты, Севастополя и Евпатории, а из Севастополя — до Алупки.

Также график движения пригородных поездов Южной пригородной пассажирской компании на территории полуострова Крым позволяет осуществлять удобную пересадку пассажирам поездов «Таврия», прибывающих в г. Симферополь из Москвы поездом №27. Расписание экспресс-маршрутов Севастополь-Евпатория составлено таким образом, что пассажирам удобно добраться до Севастополя и Евпатории на комфортабельных электропоездах, — уточняет компания-перевозчик в Крым.

Узнать подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов пассажиры могут на сайте grandtrain.ru и по круглосуточному телефону контактного центра компании «Гранд Сервис Экспресс» — 8 800 775 54 53.