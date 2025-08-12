Прямо сейчас:
Новости Республики
Стартовали вступительные испытания в колледжах Севастополя
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Стартовали вступительные испытания в колледжах Севастополя

12.08.2025

По всей стране продолжается приемная кампания в учреждения среднего профессионального образования. Заявления и оригиналы документов на все формы обучения нужно подать до 15 августа, а на специальности, по которым предусмотрен вступительный экзамен – до 10 августа.

Севастопольский архитектурно-строительный техникум проводит вступительные экзамены по специальности «Архитектура».

Из 13 направлений одно подразумевает вступительный экзамен — рисунок. Рисунок необходимо выполнить графическим способом. Задание представляет собой пять фигур, их необходимо нарисовать в проекции в карандаше с тенями. Преподаватели будут оценивать рисунок по пяти критериям. Баллы суммируются, выводится средняя оценка абитуриента, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя ответственного секретаря приемной комиссии Севастопольского архитектурно-строительного техникума Ирину Субботину.

Напомним, Севастопольский архитектурно-строительный техникум — это учреждение, где готовят кадры для строительной отрасли. Техникум стал ядром строительного кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет». С этого года появились новые специальности по направлениям: производство неметаллических строительных изделий и конструкций, водоснабжение и водоотведение, информационное моделирование в строительстве, теплоснабжение и теплотехническое оборудование; аддитивные технологии и прикладная геодезия.

Впервые в техникуме мы побывали на дне открытых дверей. Это было замечательное мероприятие, сын посетил мастер-классы. С детства у него было желание строить, сооружать здания, замки из разных материалов. Сразу выбрали профессию архитектора, — рассказала мама абитуриента Зарема Дуран.

Подготовительные курсы длились четыре месяца. По специальности «Архитектура» прошли курсы и получили сертификаты 190 человек. Рейтинговые списки будут размещены после окончания экзамена на сайте. Списки с результатами экзамена формируются в день сдачи экзамена.

Всего в архитектурно-строительный техникум за время работы приемной комиссии подано около 2000 заявлений. Вступительные испытания также пройдут в многопрофильном колледже, профессиональном художественном колледже, институте образования, медицинском колледже им. Жени Дерюгиной.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

