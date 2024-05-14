Стартовало интерактивное голосование на платформе «Россия – страна достижений»

Голосуем за проект «Новый Херсонес».

Важная новость для всех, кто интересуется развитием Юга России, в частности Крымского полуострова. Проект «Новый Херсонес», направленный на восстановление исторического наследия и развитие туризма, участвует в голосовании на платформе «Россия — страна достижений». Цель проекта – рассказать о том, чего уже достигла наша страна в XXI веке, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей Родины.

Проголосовать можно очень просто: перейдите по ссылке в посте, выберите раздел «Конкурс проектов – Севастополь» и отдайте свой голос за Новый Херсонес по ссылке – достижения.рф.

Нам точно есть чем гордиться!

Напомним, в 2015 г. Президент России Владимир Путин для развития исторических территорий России поручил создать историкоархеологический комплекс «Херсонес Таврический», строительство которого – это особый опыт для Российской науки. Здесь уже появились музеи Античности, Византии, Христианства, Крыма, международный археологический комплекс, построены туристический и паломнический центры, обустроены кварталы с реконструкцией древнего облика Херсонеса и другие объекты. Учёные восстановили внешний облик улиц, соборов, жилых домов и общественных пространств Х века — времени, когда здесь принял крещение князь Владимир.

Историко-археологический парк «Херсонес Таврический», который существует в Севастополе уже больше века, спустя много лет получит заслуженное расширение экспозиционных площадей, улучшение материально-технической базы и инновационные научные лаборатории в Международном археологическом центре, что позволит привлечь ученых со всего мира.

Специалисты справедливо полагают, что самый крупный комплекс, аналогов которому нет России, станет мощным драйвером развития региона в направлениях: привлечение туристов, развитие культурной составляющей и создание паломнического центра. Херсонес Таврический привлечет паломников и туристов не только со всей страны, но и со всего мира, так как после реализации проекта впервые российский Историко-археологический парк «Херсонес Таврический» войдёт в топ мировых комплексов подобного типа вместе с такими музеями, как древнеримский город Помпеи.