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Стартует приём заявок на получение субсидий для промышленных предприятий Севастополя
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Стартует приём заявок на получение субсидий для промышленных предприятий Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:13 22.06.2024

В понедельник, 24 июня, начинается приём заявок на получение субсидии промышленными предприятиями. Субсидия направлена на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования.

Заявки на получение господдержки будут приниматься в электронном виде на специальном портале ГИИС «Электронный бюджет» по ссылке.

Подать заявку можно с 24 июня до 26 июля 2024 года включительно.

Субсидия будет предоставляться по итогам конкурсного отбора в размере не более 50% фактически понесённых получателем субсидии затрат и в сумме, не превышающей 6 млн рублей на получателя субсидии. Общая сумма предоставляемых средств составляет 28,3 млн рублей.

Основная задача господдержки промышленного производства – это содействие его развитию. В этом году Севастополь получил субсидию из федерального бюджета, направленную на возмещение части затрат промышленным предприятиям на приобретение нового оборудования. Такая поддержка позволит местным предприятиям повысить производительность труда, увеличить объём производства, а также найти новые рынки сбыта, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора города Марию Литовко.

Реализация меры поддержки осуществляется в рамках регионального проекта «Системные меры по развитию промышленности города Севастополя». Узнать подробнее о поддержке можно в постановлении Правительства на сайте.

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За консультацией по вопросу предоставления субсидии предприниматели Севастополя могут обратиться в департамент экономического развития города в рабочие дни с 09:30 до 16:30:

— по телефону 42-64-69;

— по эл. почте: sevuprprom@gs.sev.gov.ru;

— по адресу пр. Героев Сталинграда, 64, 2 этаж, каб. 26.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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