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Стартует сезон активности клещей: как уберечь себя от их укусов
фото: pxhere.com

Стартует сезон активности клещей: как уберечь себя от их укусов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:49 04.04.2025

В настоящий момент в интернете огромное количество различной информации по профилактике укусов клещей. Что важно знать в первую очередь: существуют специальные акарицидные препараты, позволяющие отпугивать клещей. Они находятся в широком доступе в свободной продаже. Но важно следовать инструкции к этим средствам, поскольку они могут быть токсичными, особенно для детей. Народные средства как вазелин, керосин, чеснок, к сожалению, не помогают. Это неэффективные способы борьбы с клещами и нельзя на них полагаться.

Собираясь на прогулку в лес, в парк нужно позаботиться о специальной одежде с резинками на рукавах и по низу брюк, чтобы брюки были заправлены в сапоги или другую обувь. Всё это нужно, чтобы клещ не проник с одежды к оголённым участкам тела. Клещи не прыгают и не летают — они просто цепляются при контакте. Так что, например, если человек идёт по высокой траве или через кустарник, клещ вполне может попасть на одежду выше уровня земли. Существует антимоскитные и антиэнцефалитные костюмы с клапанами, в которых задерживаются клещи. Тем, кто любит гулять в лесу, желательно приобрести такой костюм.

Если клещ укусил, то нужно извлечь, как можно скорее, обратившись в травмопункт или самостоятельно. Для извлечения клеща в аптеках продаются специальные наборы. Собираясь в лес, можно положить такой набор в карман, в сумку, в рюкзак, и, в случае обнаружения клеща, тут же его извлечь с помощью инструмента из этого набора.

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Прижигание клеща спичкой не поможет, а только усугубит ситуацию. Жар не заставит клеща отцепиться. Клеща можно извлечь и старым традиционным способом — с помощью ниточки. При этом нужно быть очень внимательным, чтобы не оторвать головку клеща. Именно поэтому стоит пользоваться специальными средствами. Извлеченного клеща необходимо сдать в лабораторию на наличие инфекций.

Кроме того, в России активно проводится вакцинация против клещевого энцефалита. В регионах, которые являются эндемичными для клещевого энцефалита, следует своевременно осуществлять вакцинацию. Вакцина начинает работать не сразу, а через некоторое время, поэтому подумать о вакцинации желательно за 1-2 месяца до начала активности клещей, когда на улице устанавливается  температура +4 ℃. Если вы планируете весной и летом выезд в регион, богатый клещами и в котором регистрируются случаи клещевого энцефалита, нужно заранее позаботиться о вакцинации. Даже уже сейчас.

источник: пресс-служба РНИМУ

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