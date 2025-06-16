Стартует Всероссийский футзальный турнир Azov Sea Cup-2025. Крымчане участвуют

Azov Sea Cup – один из самых популярных в России футзальных любительских турниров, на него съезжаются аматорские (но по сути – полупрофессиональные) коллективы не только из нашей страны, но и из ближнего зарубежья. С третьего сезона в турнире неизменно принимают участие крымские команды. Лучшего результата из наших земляков в 2017 году добилась «Ронда» из Аграрного (Симферополь), ставшая серебряным призером соревнований. В прошлом году симферопольская Автошкола «Формула» взяла бронзовые медали «Золотого плей-офф».
В этом году за победу в турнире поспорят 32 команды, в том числе сразу шесть коллективов из Крыма (симферопольские «Каламита», СК ФНС РК и «Наутилус», а также ялтинские «Мрия-Черноморец», «Феникс» и «Спартак»).
Первоначально все команды-участницы распределены на восемь групп (по 4 коллектива в каждой).
Группа А. «Гвардеец» (Донецк), «Мрия-Черноморец» (Ялта), «Финиш» (Москва), «Нефтяник» (Крымск, Краснодарский край).
Группа В. «Май Медиа» (Ульяновск), «Альфа» (Краснодар), «Спартак-Транснефть» (Георгиевск, Ставропольский край), «Каламита» (Симферополь).
Группа С. «Торпедо» (Краснодар), «Альтопрае Марин» (Новороссийск), сборная ДНР, Weissgauff (Москва).
Группа D. СК ФНС РК (Симферополь), «Start-Абрау» (Новороссийск), «Металлург» (Абинск, Краснодарский край), «Далевец» (Луганск).
Группа Е. «Хлебороб» (Воронежская область), «ТТ-Альянс» (Ставрополь), «Феникс» (Ялта), ККБ-2 (Краснодар).
Группа F. «Динамо» (Краснодар), «Рускон» (Новороссийск), «ВкусноЕсть» (Таганрог), «Наутилус» (Симферополь).
Группа G. «ВЕТО» (Краснодар), «Альфа» (Ставрополь), «Спарта» (Донецк), «Грозный» (Грозный).
Группа H. «Столица» (Москва), «Спартак» (Ялта), «Валерик» (Чечня), «Спортинг» (Ростов-на-Дону).
Сегодня, 16 июня, соперниками крымских команд будут: «Мрия-Черноморец» – «Финиш» (9.50), «Альфа» (К) – «Каламита» (10.40), СК ФНС РК – «Далевец» (14.00), «Хлебороб» – «Феникс» (15.40), «Рускон» – «Наутилус» (17.20). «Спартак» (Ялта) вступит в борьбу за трофей завтра, 17 июня.
Прямые трансляции поединков здесь.
После матчей группового этапа соревнований (в группах каждый сыграет с каждым) 16 коллективов (занявшие первое-второе места в своих группах) продолжат борьбу за трофей в «Золотом плей-офф», остальные – в «Серебряном плей-офф» (утешительном турнире). В плей-офф – матчи «на вылет». Победитель турнира определится в воскресенье, 22 июня.
Отметим также, что на Azov Sea Cup-2025 будет работать крымский арбитр – сакчанин Арсен Абдулаев.
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источник: «Крымский спорт»
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