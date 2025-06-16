Стартует Всероссийский футзальный турнир Azov Sea Cup-2025. Крымчане участвуют

Azov Sea Cup – один из самых популярных в России футзальных любительских турниров, на него съезжаются аматорские (но по сути – полупрофессиональные) коллективы не только из нашей страны, но и из ближнего зарубежья. С третьего сезона в турнире неизменно принимают участие крымские команды. Лучшего результата из наших земляков в 2017 году добилась «Ронда» из Аграрного (Симферополь), ставшая серебряным призером соревнований. В прошлом году симферопольская Автошкола «Формула» взяла бронзовые медали «Золотого плей-офф».

В этом году за победу в турнире поспорят 32 команды, в том числе сразу шесть коллективов из Крыма (симферопольские «Каламита», СК ФНС РК и «Наутилус», а также ялтинские «Мрия-Черноморец», «Феникс» и «Спартак»).

Первоначально все команды-участницы распределены на восемь групп (по 4 коллектива в каждой).