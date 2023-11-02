Старые коммунальные долги: когда они устаревают и их можно не оплачивать

Коммунальные организации, отмечают эксперты портала Юридические тонкости, могут выставить счет на оплату своих услуг, но обязать владельца жилья оплатить его они не вправе. Вопрос о принудительном взыскании коммунальных долгов решает только суд — и если на момент подачи иска долг будет признан старым (с истекшим сроком исковой давности), даже суд не сможет взыскать деньги с должника.

Какое же время должно пройти, чтобы коммунальные долги устарели для взыскания — и оплаты соответственно?

Закон упоминает в этом плане два вида сроков: 3 года и 6 месяцев.

Общий срок исковой давности по коммунальным долгам составляет 3 года (ст. ст. 196, 200 ГК РФ).

С учетом разъяснений Верховного суда РФ, он отсчитывается по каждому ежемесячному платежу в отдельности — со дня, когда наступает срок для его внесения (п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 г. № 43).

Если иное не предусмотрено договором с коммунальной организацией, последним днем оплаты ЖКУ считается 10-е число следующего месяца (ст. 155 ЖК РФ) — значит, 3 года отсчитываются с 11-го числа следующего месяца.

Например: срок оплаты ЖКУ за август 2020 года начинается с 11 сентября 2020 года — и истекает, соответственно, 11 сентября 2023 года.

Проблема в том, что правило о пропуске срока исковой давности применяется только в том случае, если должник заявит о нем в суде (ст. 199 ГК РФ).

Но поскольку коммунальные долги взыскиваются сейчас судебным приказом (без участия сторон), то у должника нет возможности заявить о пропуске срока. Сначала ему нужно отменить судебный приказ, после чего коммунальная организация может снова обратиться в суд для взыскания долга, но теперь уже только с исковым заявлением.

Тогда уже будет назначено судебное заседание, где должник сможет заявить о пропуске срока для взыскания (шаблоны заявления об отмене приказа и ходатайства о пропуске срока исковой давности доступны подписчикам моего канала на платформе Boosty).

Вместе с этим возникает еще один вопрос: когда истекает срок исковой давности, если долг был взыскан судебным приказом, а после его отменили? Здесь появляется еще один срок — в 6 месяцев.

Дело в том, что после отмены судебного приказа продолжает идти срок исковой давности, который начался до обращения взыскателя в суд за выдачей приказа. Если неистекшая часть срока меньше 6 месяцев, она удлиняется до этих самых 6 месяцев (п. 18 Постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43).

Например, заявление о выдаче судебного приказа было подано 1 октября 2020 г. — значит, в пределах 3-летнего срока могли взыскать долг, начиная с платы за сентябрь 2017 г. (просрочка с 11.10.2017). 9 декабря 2021 года судебный приказ был отменен по заявлению должника.

Определяем период, по которому срок исковой давности составлял меньше 6 мес.: за сентябрь 2017 г. и следующие 5 мес., т.е. за период сентябрь 2017 г. — февраль 2018 г.

Добавляем 6 месяцев к дате отмены судебного приказа (9 декабря 2021 г.) и получаем, что 8 июня 2022 г. срок исковой давности истек для взыскания долга за период сентябрь 2017 г. — февраль 2018 г.

источник: Юридические тонкости