Статистика: 1348 севастопольских семей направили средства маткапитала на обучение детей

Одним из самых популярных направлений по использованию материнского семейного капитала в Севастополе является образование детей. В 2024 году средства капитала на обучение детей уже использовали 1 348 севастопольских семей.

Материнский капитал можно направить как на присмотр малышей в детских садах, так и на обучение студентов в средних и высших учебных заведениях. Это могут быть и кружки, и секции, и курсы иностранного языка, творчества, а также детские сады, автошколы, техникумы, институты и университеты.

Оплатить учебу можно при соблюдении определенных условий. Организация либо индивидуальный предприниматель, оказывающий образовательные услуги, должны находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

Оплатить материнским капиталом обучение в школе, вузе или колледже можно после достижения ребенком, на которого получен сертификат, трехлетнего возраста. Но на оплату дошкольного образования средства можно использовать сразу после получения сертификата, не дожидаясь трехлетия ребенка, — цитирует пресс-служба управляющую севастопольским Отделением СФР Елену Гайворонскую.

Кроме того, средствами материнского капитала можно оплатить обучение ребенка за предыдущие годы, но только в том случае, если договор на оплату платных образовательных услуг, заключенный между владельцем сертификата и учебной организацией, содержит в себе положения о возможности оплаты за предыдущие периоды.

Средства могут быть направлены на обучение любого из детей в семье, если возникает необходимость в образовании. Дети могут быть как родные, так и усыновленные, независимо от очередности рождения. Важно, чтобы на момент начала обучения ребенок был не старше 25 лет.

Приемная кампания 2024 года уже стартовала. Севастопольским абитуриентам может прийти на помощь материнский семейный капитал, поскольку его средства можно направить на оплату обучения детей в любых образовательных организациях, в том числе оплатить проживание в общежитии и коммунальные услуги на период обучения, — говорит Елена Гайворонская.

Заявление о распоряжении материнским капиталом подается через личный кабинет на портале госуслуг, в клиентской службе севастопольского Отделения СФР или в МФЦ. Средства перечисляются в течение пяти рабочих дней после одобрения заявления.

При подаче заявления владелец сертификата предоставляет свой паспорт и заверенную организацией либо индивидуальным предпринимателем копию договора об оказании платных образовательных услуг, либо сведения из договора об оказании платных услуг, если между учебной организацией и Отделением СФР по г. Севастополю подписано соглашение об информационном взаимодействии.

Получить персональную консультацию можно по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01, связавшись с оператором второй линии — специалистом из севастопольского отделения СФР.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю

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