Статистика: 74 работодателя Севастополя получили компенсацию затрат на охрану труда

Севастопольское Отделение СФР ежегодно компенсирует работодателям их затраты на проведение мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. В 2023 году такую компенсацию получили 74 предприятия города на сумму свыше 15 миллионов рублей.

В этом году на предупредительные меры Отделение Социального фонда по Севастополю планирует направить более 18,6 миллионов рублей. Кампания по приему заявлений от работодателей уже стартовала и продолжится до 1 августа. Статус рассмотрения заявок можно проверить на сайте регионального Отделения в разделе « Страхователям ».

Заявление и документы для возмещения затрат на предупредительные меры работодатели могут подать через портал Госуслуг, в клиентской службе Отделения, а также направить почтовым отправлением не позднее 1 августа 2024 года, — цитирует пресс-служба управляющую Отделением СФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

Обратиться с заявлением могут страхователи всех форм собственности, в том числе индивидуальные предприниматели. Важное условие выделения средств — отсутствие задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Всего Социальный фонд по Севастополю финансирует 16 мероприятий по охране труда. Наиболее востребованы из них для работодателей — приобретение для сотрудников средств индивидуальной защиты, периодические медицинские осмотры работников, специальная оценка условий труда, обеспечение лечебно-профилактическим питанием.

Напомним, что изначально эти мероприятия работодатели проводят за свой счет, а затем Отделение СФР возмещает расходы в пределах суммы, согласованной с севастопольским Соцфондом. Как правило, это — 20% от суммы страховых взносов, начисленных предприятиями за предшествующий календарный год. Объем средств может быть увеличен до 30%, если работодатель включит в план мероприятий по охране труда санаторно-курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возрастов.

Для получения консультации можно обратиться к специалистам Отделения СФР по Севастополю, позвонив в региональный контакт-центр для страхователей: 8 (8692) 53-96-90, доб. 61-40, 61-47 (пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.45).

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю