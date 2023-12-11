Статистика: более 85 тысяч севастопольцев получают льготные лекарства

Сегодня в ходе аппаратного совещания под председательством губернатора Михаила Развожаева директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов доложил об итогах проведённых в 2023 году мероприятий по улучшению системы льготного лекарственного обеспечения. В этом году количество отложенных рецептов сократилось до 25 штук. На сегодняшний день зарегистрировано 4 отложенных рецепта.

В последнее время обращения граждан на тему льготного обеспечения лекарственными препаратами в Центр управления регионом либо не поступают вообще, либо фиксируются какие-то единичные случаи. 25 рецептов – это фактически погрешность. Ещё пару лет назад их было тысячи. И мы видим, что всё закупается вовремя, а работа организуется эффективно. Благодаря чему и наблюдается такое значительное сокращение отложенных рецептов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

В целях обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые претендуют на социальную государственную помощь, в 2023 году в Севастополе суммарно было выделено порядка 1,3 млрд рублей, из них по федеральной льготе – 171,94 млн, по региональной – 1 141,54 млн рублей, а по региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – 33,213 млн.

По состоянию на 4 декабря у нас зарегистрировано порядка 67 тысяч региональных льготников и 14 тысяч федеральных льготников. По статистике, ежегодный прирост региональных льготников у нас составляет около пяти тысяч человек, а федеральных – около двух тысяч. Также у нас наблюдается прирост пациентов, которые могут получить государственную помощь в обеспечении лекарственными препаратами по региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», их сейчас 4 205 человек, что в полтора раза больше, чем в 2021 году. Если посмотреть в разрезе, то можно увидеть, что по количеству людей, получивших льготные препараты, большую часть занимают пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы – их более 34 тысяч. Второе место занимают пациенты с сахарным диабетом, их порядка 17 тысяч. По финансовому показателю самыми дорогими оказались препараты от онкологии: 42% от общего бюджета было потрачено на обеспечение людей этими лекарствами. Второе место также занял сахарный диабет. Все рецепты обслуживаются своевременно, благодаря чему у нас снижается количество пациентов, которых на скорой привозят со статусами, с комами и так далее, – отмечает директор департамента здравоохранения.

Улучшение системы обеспечения пациентов льготными лекарствами позволяет поддерживать снижение смертности и увеличивает ожидаемую продолжительность жизни.

У нас сохраняется тренд на снижение смертности, и как раз льготное обеспечение препаратами закрепляет тот результат, который достигают наши врачи на операционных столах в сосудистом центре при инфарктах миокарда, при инсультах, – говорит Виталий Денисов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя