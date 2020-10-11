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Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Крыму прокомментировали в Москве
Фото: mos.ru

Статистика идёт вверх: за сутки в Крыму коронавирусом заразились 152 человека

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:07 11.10.2020

За 10 октября в Крыму из 152 случаев заражения коронавирусной инфекцией  — 121 выявлен при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 5862 случая новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 4758 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, — озвучили данные в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5862 человека. Выздоровевших за весь период – 3450 человек.

Статистика идёт вверх: за сутки в Крыму коронавирусом заразились 152 человека

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