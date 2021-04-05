Статистика: какие зарубежные авианаправления привлекли путешественников в марте

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какие зарубежные авианаправления пользовались популярностью в марте 2021 года. Были проанализированы билеты, оформленные с 1 января по 29 марта, с вылетами в период с 1 по 31 марта.

Аналитики Туту.ру отмечают, что спрос на перелеты за рубеж по-прежнему сдержанный, и доля зарубежных направлений не превышает 5-6%. Чаще всего путешественники из России сейчас летают в страны ближнего зарубежья и в Турцию. Средний чек за перелёт в страны ближнего зарубежья составляет 17 806 рублей за билет в одну сторону, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Топ-10 зарубежных направлений в марте

Направление Позиция в рейтинге, 2020 Позиция в рейтинге, 2021 Доля пассажиров, 2020 Доля пассажиров, 2021 Средний чек в одну сторону, 2021 Москва — Ереван 1 1 9% 11% 15962 Москва — Ош 5 2 3% 7% 13664 Москва — Стамбул 9 3 2% 6% 11759 Москва — Кишинёв 2 4 5% 5% 9106 Москва — Баку 7 5 3% 4% 25315 Москва — Бишкек 4 6 3% 4% 18948 Москва — Ташкент 3 7 4% 3% 25405 Москва — Анталья 17 8 1% 2% 9529 Москва — Минск 6 9 3% 2% 16949 Москва — Дубай 26 10 1% 2% 42342

Данные по билетам: покупка с 1 января по 29 марта, вылеты с 1 по 31 марта

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Больше всего перелетов за рубеж в марте 2021 года, по данным продаж Туту.ру, совершалось по направлениям Москва — Ереван, Москва — Ош и Москва — Стамбул. Также в топ-10 вошли Кишинев, Баку, Бишкек, Ташкент, Анталья, Минск и Дубай.

По всем популярным зарубежным направлениям аналитики Туту.ру фиксируют существенное увеличение среднего чека. Наименьшая динамика наблюдается на направлении Москва — Анталья, где средний чек вырос на 13%, с 8 467 до 9 529 рублей за перелёт в одну сторону. Средний чек за перелёт по направлению Москва — Стамбул вырос на 28%, с 9 201 до 11 759 рублей в одну сторону.

Аналитики Туту.ру отмечают, что доля прямых перелетов по ряду популярных направлений существенно сократилась. К 100% она стремится на направлениях Москва — Стамбул, Москва — Кишинев, Москва — Анталья и Москва — Минск.

По направлению Москва — Дубай в марте 2020 года было 99% прямых перелетов, а в марте 2021 года — только 37%. По направлению Москва — Баку доля прямых перелетов сократилась со 100% до 76%, по направлению Москва — Ош с 98% до 74%. По направлению Москва — Ереван в марте 2020 года в 97% случаев летали прямыми рейсами, а в марте 2021 года их доля сократилась до 82%. Схожая динамика на направлениях Москва — Баку и Москва — Ташкент.

Как изменилась доля прямых перелетов

Направление Доля прямых перелетов, 2020 Доля прямых перелетов, 2021 Москва — Ереван 97% 82% Москва — Ош 98% 74% Москва — Стамбул 96% 98% Москва — Кишинёв 97% 99% Москва — Баку 100% 76% Москва — Бишкек 99% 83% Москва — Ташкент 100% 83% Москва — Анталья 99% 100% Москва — Минск 100% 96% Москва — Дубай 99% 37%

Данные по билетам: покупка с 1 января по 29 марта, вылеты с 1 по 31 марта

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру