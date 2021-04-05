Статистика: какие зарубежные авианаправления привлекли путешественников в марте

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какие зарубежные авианаправления пользовались популярностью в марте 2021 года. Были проанализированы билеты, оформленные с 1 января по 29 марта, с вылетами в период с 1 по 31 марта.
Аналитики Туту.ру отмечают, что спрос на перелеты за рубеж по-прежнему сдержанный, и доля зарубежных направлений не превышает 5-6%. Чаще всего путешественники из России сейчас летают в страны ближнего зарубежья и в Турцию. Средний чек за перелёт в страны ближнего зарубежья составляет 17 806 рублей за билет в одну сторону, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Топ-10 зарубежных направлений в марте
|Направление
|Позиция в рейтинге, 2020
|Позиция в рейтинге, 2021
|Доля пассажиров, 2020
|Доля пассажиров, 2021
|Средний чек в одну сторону, 2021
|Москва — Ереван
|1
|1
|9%
|11%
|15962
|Москва — Ош
|5
|2
|3%
|7%
|13664
|Москва — Стамбул
|9
|3
|2%
|6%
|11759
|Москва — Кишинёв
|2
|4
|5%
|5%
|9106
|Москва — Баку
|7
|5
|3%
|4%
|25315
|Москва — Бишкек
|4
|6
|3%
|4%
|18948
|Москва — Ташкент
|3
|7
|4%
|3%
|25405
|Москва — Анталья
|17
|8
|1%
|2%
|9529
|Москва — Минск
|6
|9
|3%
|2%
|16949
|Москва — Дубай
|26
|10
|1%
|2%
|42342
Данные по билетам: покупка с 1 января по 29 марта, вылеты с 1 по 31 марта
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Больше всего перелетов за рубеж в марте 2021 года, по данным продаж Туту.ру, совершалось по направлениям Москва — Ереван, Москва — Ош и Москва — Стамбул. Также в топ-10 вошли Кишинев, Баку, Бишкек, Ташкент, Анталья, Минск и Дубай.
По всем популярным зарубежным направлениям аналитики Туту.ру фиксируют существенное увеличение среднего чека. Наименьшая динамика наблюдается на направлении Москва — Анталья, где средний чек вырос на 13%, с 8 467 до 9 529 рублей за перелёт в одну сторону. Средний чек за перелёт по направлению Москва — Стамбул вырос на 28%, с 9 201 до 11 759 рублей в одну сторону.
Аналитики Туту.ру отмечают, что доля прямых перелетов по ряду популярных направлений существенно сократилась. К 100% она стремится на направлениях Москва — Стамбул, Москва — Кишинев, Москва — Анталья и Москва — Минск.
По направлению Москва — Дубай в марте 2020 года было 99% прямых перелетов, а в марте 2021 года — только 37%. По направлению Москва — Баку доля прямых перелетов сократилась со 100% до 76%, по направлению Москва — Ош с 98% до 74%. По направлению Москва — Ереван в марте 2020 года в 97% случаев летали прямыми рейсами, а в марте 2021 года их доля сократилась до 82%. Схожая динамика на направлениях Москва — Баку и Москва — Ташкент.
Как изменилась доля прямых перелетов
|Направление
|Доля прямых перелетов, 2020
|Доля прямых перелетов, 2021
|Москва — Ереван
|97%
|82%
|Москва — Ош
|98%
|74%
|Москва — Стамбул
|96%
|98%
|Москва — Кишинёв
|97%
|99%
|Москва — Баку
|100%
|76%
|Москва — Бишкек
|99%
|83%
|Москва — Ташкент
|100%
|83%
|Москва — Анталья
|99%
|100%
|Москва — Минск
|100%
|96%
|Москва — Дубай
|99%
|37%
Данные по билетам: покупка с 1 января по 29 марта, вылеты с 1 по 31 марта
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
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