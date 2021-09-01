Статистика: крымчанки, развивая собственный бизнес, используют льготные микрозаймы

С начала года Фонд микрофинансирования предпринимательства РК предоставил 62 микрозайма «Бизнес-леди» на общую сумму более 143 миллионов рублей.

Получателями микрозайма «Бизнес-леди» являются предприятия под руководством крымчанок, которые осуществляют свою деятельность практически во всех регионах республики. По результатам работы мы видим высокую потребность субъектов малого и среднего предпринимательства в таком виде микрофинансирования. При этом предприятия Симферополя наиболее активно обращаются за получением этого вида финансовой поддержки – это почти половина от всего количества микрозаймов «Бизнес-леди». Всего же на развитие деятельности в сфере торговли, грузовых и пассажирских перевозок, гостиничного и ресторанного бизнеса, сельского хозяйства, услуг аренды недвижимости и транспорта, клининговых услуг, кондитерского производства направлено более 143 миллионов заемных средств, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК — министра финансов РК Ирину Кивико.

Вице-премьер также добавила, что средства льготного микрозайма были направлены на приобретение коммерческой недвижимости, транспорта, мебели и оборудования для гостиниц и ресторанов, оборудования для фотостудии, сырья для пищевого производства, ГСМ и выплату заработной платы.

Напомним, в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» Фондом микрофинансирования предпринимательства РК при поддержке Министерства экономического развития РК разработана специальная программа микрофинансирования для поддержки предпринимательской инициативы среди крымчанок. По условиям микрозайма «Бизнес-леди», субъекты МСП, созданные женщинами или с их участием не менее 50%, могут получить льготный микрозайм на развитие своего предприятия в размере от 150 000 до 5 000 000 рублей на срок от 6 до 24 месяцев по ставке от 6,5% годовых.

источник: пресс-служба Министерства экономического развития РК