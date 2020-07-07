Статистика: курорты Крыма стали в 2 раза популярнее после пандемии

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Севастополь и Алупка в Крыму, а также Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае составили десятку морских курортов, популярных у российских семей этим летом. Семьи с детьми бронируют отдых на море на период от 7,6 до 10,6 ночи и тратят на проживание от 2,3 до 3,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть с детьми в Анапе, дороже — в Ялте, — говорят в пресс-службе сервиса.
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 июня по 31 августа 2020 года.
Десять самых популярных курортов для отдыха с семьей летом 2020:
- Ялта — 3484,7 рублей / 8,5 ночи
- Алушта — 2928,3 / 8,9 ночи
- Севастополь — 2731,9 рублей / 7,6 ночи
- Алупка — 2577,9 рублей / 9,3 ночи
- Евпатория — 2571,4 рублей / 10,6 ночи
- Геленджик — 2532 рублей / 9,5 ночи
- Феодосия — 2497,8 рублей / 8,2 ночи
- Судак — 2476,9 рублей / 8,4 ночи
- Сочи — 2462,7 рублей / 10 ночей
- Анапа — 2335,2 рублей / 9,6 ночи
*Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей
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