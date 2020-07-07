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Фото: yalta.rk.gov.ru

Статистика: курорты Крыма стали в 2 раза популярнее после пандемии

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 9:15 07.07.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню семьи, любви и верности, 8 июля, выявил самые популярные курорты для отдыха с семьей на море. И — да: спрос на отдых в Крыму вырос в два раза, по сравнению с прошлым летом.

Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Севастополь и Алупка в Крыму, а также Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае составили десятку морских курортов, популярных у российских семей этим летом. Семьи с детьми бронируют отдых на море на период от 7,6 до 10,6 ночи и тратят на проживание от 2,3 до 3,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть с детьми в Анапе, дороже — в Ялте, — говорят в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Десять самых популярных курортов для отдыха с семьей летом 2020:

  1. Ялта — 3484,7 рублей / 8,5 ночи
  2. Алушта — 2928,3 / 8,9 ночи
  3. Севастополь — 2731,9 рублей / 7,6 ночи
  4. Алупка — 2577,9 рублей / 9,3 ночи
  5. Евпатория — 2571,4 рублей / 10,6 ночи
  6. Геленджик — 2532 рублей / 9,5 ночи
  7. Феодосия — 2497,8 рублей / 8,2 ночи
  8. Судак — 2476,9 рублей / 8,4 ночи
  9. Сочи — 2462,7 рублей / 10 ночей
  10. Анапа — 2335,2 рублей / 9,6 ночи

*Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей

Статистика: курорты Крыма стали в 2 раза популярнее после пандемии

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