Статистика: курорты Крыма стали в 2 раза популярнее после пандемии

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню семьи, любви и верности, 8 июля, выявил самые популярные курорты для отдыха с семьей на море. И — да: спрос на отдых в Крыму вырос в два раза, по сравнению с прошлым летом.

Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Севастополь и Алупка в Крыму, а также Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае составили десятку морских курортов, популярных у российских семей этим летом. Семьи с детьми бронируют отдых на море на период от 7,6 до 10,6 ночи и тратят на проживание от 2,3 до 3,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть с детьми в Анапе, дороже — в Ялте, — говорят в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Десять самых популярных курортов для отдыха с семьей летом 2020:



Ялта — 3484,7 рублей / 8,5 ночи Алушта — 2928,3 / 8,9 ночи Севастополь — 2731,9 рублей / 7,6 ночи Алупка — 2577,9 рублей / 9,3 ночи Евпатория — 2571,4 рублей / 10,6 ночи Геленджик — 2532 рублей / 9,5 ночи Феодосия — 2497,8 рублей / 8,2 ночи Судак — 2476,9 рублей / 8,4 ночи Сочи — 2462,7 рублей / 10 ночей Анапа — 2335,2 рублей / 9,6 ночи

*Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей