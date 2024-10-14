Статистика: оформить рыночную ипотеку готовы только 2% россиян

Всего 2% участников опроса готовы оформить жилищный кредит по рыночной ставке. Ещё 6% респондентов рассматривают льготную ипотеку.

73% опрошенных хранят накопления на сберегательных счетах и вкладах, 16% предпочитают наличные, 7% используют золото и драгметаллы, 4% пользуются инвестиционными фондами.

В опросе приняли участие 1 200 респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

Почти 20% заёмщиков рассчитывают закрыть ипотеку за три года, выяснили ранее аналитики СберСтрахования. За год доля тех, кто планирует выплачивать жилищный кредит более пяти лет, снизилась на 40,9% п. п., до 36,1%. В среднем люди готовы потратить на жильё 6,1 млн рублей.

источник: ЦИАН