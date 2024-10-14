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иллюстрация: открытые источники

Статистика: оформить рыночную ипотеку готовы только 2% россиян

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:11 14.10.2024

Большинство россиян не планируют использовать ипотеку для покупки жилья, выяснилось в результате опроса, проведённого финансовым маркетплейсом «Сравни». Аналитики выяснили, что 78% респондентов предпочитают копить деньги на покупку жилья и не готовы использовать заёмные средства.

Всего 2% участников опроса готовы оформить жилищный кредит по рыночной ставке. Ещё 6% респондентов рассматривают льготную ипотеку.

73% опрошенных хранят накопления на сберегательных счетах и вкладах, 16% предпочитают наличные, 7% используют золото и драгметаллы, 4% пользуются инвестиционными фондами.

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В опросе приняли участие 1 200 респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

Почти 20% заёмщиков рассчитывают закрыть ипотеку за три года, выяснили ранее аналитики СберСтрахования. За год доля тех, кто планирует выплачивать жилищный кредит более пяти лет, снизилась на 40,9% п. п., до 36,1%. В среднем люди готовы потратить на жильё 6,1 млн рублей.

источник: ЦИАН

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