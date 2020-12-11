Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Статистика пошла вверх… Коронавирус в Крыму

crimeapress_news

За последние две суток в Севастополе почти сотня выявленных случаев заражения коронавирусом
Фото: pixabay.com

Статистика пошла вверх… Коронавирус в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:54 11.12.2020

За 10 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 227 выявлены при обращении за медицинской помощью, 79 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4837 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 197 человек, выздоровевших за весь период – 14 110 человек, — сообщили в на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов. 

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 2220 человек, стационарное (covid и пневмония) — 3000, изолировано в обсерваторы – 83.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 18256 положительных на Covid-19.

Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своём фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23.

Статистика пошла вверх... Коронавирус в Крыму

 

Статистика пошла вверх... Коронавирус в Крыму

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.