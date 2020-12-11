Статистика пошла вверх... Коронавирус в Крыму

За 10 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 227 выявлены при обращении за медицинской помощью, 79 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4837 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 197 человек, выздоровевших за весь период – 14 110 человек, — сообщили в на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 2220 человек, стационарное (covid и пневмония) — 3000, изолировано в обсерваторы – 83.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 18256 положительных на Covid-19.

Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своём фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23.