Статистика: Программой «Гостеприимный Крым» воспользовались туристы из более 80 регионов РФ

Сеть Туристских информационных центров (ТИЦ) Республики Крым в этом году пополнилась стационарным ТИЦем на ж/д вокзале в г. Симферополь, в Судаке на базе санатория «Звездный», а также партнерскими центрами в Ялте на базе оператора связи. С начала текущего года за консультациями в ТИЦ обратилось более 12 тыс. человек.

Для гостей, ожидающих своего поезда в Симферополе на ж/д вокзале, и жителей Крыма на постоянной основе проводятся бесплатные экскурсии. С начала года проведено более 50 бесплатных обзорных экскурсий по ж/д вокзалу и центру Симферополя для более чем 1,5 тыс. человек. Дополнительно разработаны и проводятся разнообразные экскурсии по всему Крыму как индивидуальные, так и сборные. От незаурядных городских до путешествий в горы с палатками и телескопом.

Число просмотров материалов, размещенных на официальном Туристическом портале Крыма www.travelcrimea.com, выросло с начала года в 1,75 раза до 1,7 млн. В целом, на сегодняшний день на Турпортале Крыма размещено свыше 11,5 тыс. публикаций в русскоязычной и англоязычной версиях: их прочли порядка 8 млн раз. Самыми читаемыми в этом году стали материалы: