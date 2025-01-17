Статистика: Программой «Гостеприимный Крым» воспользовались туристы из более 80 регионов РФ

Сеть Туристских информационных центров (ТИЦ) Республики Крым в этом году пополнилась стационарным ТИЦем на ж/д вокзале в г. Симферополь, в Судаке на базе санатория «Звездный», а также партнерскими центрами в Ялте на базе оператора связи. С начала текущего года за консультациями в ТИЦ обратилось более 12 тыс. человек.
Для гостей, ожидающих своего поезда в Симферополе на ж/д вокзале, и жителей Крыма на постоянной основе проводятся бесплатные экскурсии. С начала года проведено более 50 бесплатных обзорных экскурсий по ж/д вокзалу и центру Симферополя для более чем 1,5 тыс. человек. Дополнительно разработаны и проводятся разнообразные экскурсии по всему Крыму как индивидуальные, так и сборные. От незаурядных городских до путешествий в горы с палатками и телескопом.
Число просмотров материалов, размещенных на официальном Туристическом портале Крыма www.travelcrimea.com, выросло с начала года в 1,75 раза до 1,7 млн. В целом, на сегодняшний день на Турпортале Крыма размещено свыше 11,5 тыс. публикаций в русскоязычной и англоязычной версиях: их прочли порядка 8 млн раз. Самыми читаемыми в этом году стали материалы:
- История Крыма: от древности до современности,
- К посещению обязательно: топ-25 достопримечательностей Крыма,
- Как добраться в Крым: составляем маршруты на автобусе, поезде, самолётом,
- Эко-отдых мечты: топ глэмпингов в Крыму,
- Удовольствия крымского межсезонья: где в Крыму есть открытые бассейны с подогревом,
- Дворцы Крыма: стоимость билетов и график работы,
- «Новый Херсонес» готов принимать гостей: как посетить, что посмотреть,
- Всё о Сакских грязях: как производят, где используют, кому полезно.
На Горячую линию Минтуризма Крыма 8 800 511 80 18 поступило с начала года более 5,8 тыс. звонков. Самые частые вопросы — это как проехать по Крымскому мосту и через сухопутный маршрут, о работе пляжей, отелей, достопримечательностях и другая справочная информация. Оперативные вопросы от гостей и жителей Крыма по предоставлению сервисных услуг отрабатываются в ручном режиме совместно с сотрудниками Министерства.
Курортный телеканал «Крым гостеприимный» пополняется новыми видео с достопримечательностями и красотами полуострова, его транслируют более 200 средств размещений, канал можно увидеть в поездах «Таврия», на экранах «Таврида.АРТ», в троллейбусах и автобусах Симферополя, на городских экранах курортных городов, а также через IPTV во всех городах Крыма.
В рамках программы «Гостеприимный Крым» разработана линейка фирменных сувениров Крыма. Выросли в показателях и онлайн-продукты программы «Гостеприимный Крым» – это стикерпаки «Из Крыма с любовью» и «Расцветай в Крыму!». Бот-путеводитель по Крыму в Телеграм. Для сбора обратной связи министерство традиционно обрабатывает анкеты гостя Крыма «Отзыв туриста об отдыхе в Крыму». Поступило уже порядка 5 тысяч анкет в онлайн. Также анкеты заполнятся туристами в ручном режиме в средствах размещения. По итогу аналитическим центром Министерства курортов и туризма Крыма будет составлен «Портрет гостя Крыма 2024 года».
Одна из главных задач, стоящих перед министерством, — это оперативное и достоверное информирование наших гостей об отдыхе в республике. Информационное сопровождение гостя от дома до места размещения в Крыму, консультирование, помощь в нестандартных ситуациях – все это обеспечивается республиканской программой «Гостеприимный Крым». В дальнейшем мы планируем расширять спектр услуг и взаимодействия с гостями, — отмечает министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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С тегами: Крым туристический