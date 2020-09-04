Статистика: растёт число туристов, которые покидая Крым, обещают вернуться

Сотрудники Министерства курортов и туризма РК проводят соцопрос туристов, которые отдохнули в Крыму. Исследование проводится путем заполнения анкеты «Все дороги ведут в Крым». С начала курортного сезона, с 1 июля, опрошено более 3 тысяч гостей РК, анкетирование будет продолжено до 1 октября. По предварительному анализу собранных анкет, отмечают в Минкурортов, можно говорить о том, что число туристов, которые намерены вернуться на отдых в Крым будет, как минимум, на уровне прошлого года.

Полученные данные подтверждают наличие положительной динамики в развитии туристской отрасли Республики Крым. В 2019 году доля туристов, впервые отдыхающих в Крыму, составляла 20%, тогда как в этом году этот показатель будет значительно превышен, а благодаря высокому уровню «возвратности» у нас крайне положительные прогнозы на следующий сезон, — цитирует пресс-служба министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко.

Соцопрос проводится с привлечением сотрудников Туристско-информационного центра в аэропорту «Симферополь» и сотрудников Горячей линии Минкурортов РК на ж/д вокзале. Также анкетирование проводится силами администраций муниципалитетов и объектов размещения – санатории, пансионаты, гостиницы.

После сбора анкет, говорят специалисты, проводится их подробный анализ и составляется так называемый «Портрет туриста». В ходе исследования выявляется уровень удовлетворенности отдыхом, рейтинги популярности регионов Республики, оценивается ценовая политика, интерес к экскурсиям и в целом впечатления от посещения Крыма.

Подобная оценка работы туротрасли региона нашими гостями позволяет нам выявить дополнительные точки роста для развития туристского потенциала Республики, подтвердить выбранный стратегический вектор развития туристической отрасли и более детально обозначить потребности туристов с помощью обратной связи, — отмечает министр.

Что касается статистики прошлых лет, то в июне-августе 2019 года было анкетировано 6 142 гостя. В ходе социсследований, проведенных Минкурортов РК среди гостей полуострова, было установлено, что «индекс удовлетворенности» туристов значительно вырос за последние три года.

В 2017 году отдых в регионе могли порекомендовать лишь 60% людей, а в 2018 году – более 70% отдыхающих. В 2019 году у 95% туристов ожидания от отдыха оправдались, из которых 21% ответили, что отдых превзошел их ожидания. Более 95% опрошенных туристов выразили намерение вновь вернуться на отдых в Крым, в том числе 48% уже в следующем году, а 47% в ближайшие 5 лет, — озвучивают статистику в пресс-службе Министерства курортов РК.