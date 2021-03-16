Статистика: регистрацию бизнеса россияне все чаще доверяют нотариусам

Количество людей, желающих зарегистрировать бизнес с комфортом — через нотариуса, возросло на 37,4%. Причем в тренде — «цифра»: при регистрации ИП и юрлиц предпочтение россияне отдают электронному формату. Нотариус, удостоверяя документы заявителя для подачи в ФНС, может сразу направить их на регистрацию в электронном виде. Благодаря этому, отмечают в Федеральной нотариальной палате , заявителю не нужно оплачивать госпошлину за государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Этот сервис есть в арсенале нотариусов с 2016 года, и за это время спрос на него увеличился на 162% (или в 2,6 раза). Преимущества подачи документов «в цифре» люди оценили быстро, и уже к 2017 году 99% заявителей, которые зарегистрировали бизнес с помощью нотариуса, выбирали «цифровой» формат.

Тем самым нотариус предоставляет предпринимателям сервис в режиме одного окна, когда заявителю не нужно обращаться в разные места. Напомним, что сейчас гражданин может либо лично подать документы в ФНС для регистрации в ЕГРЮЛ, либо направить их через нотариуса, либо, удостоверив у нотариуса доверенность на представителя, поручить посреднику подать документы в ФНС. В целях упрощения процедур регистрации бизнеса был предложен законопроект, который, с одной стороны, отменяет нотариальную доверенность для подачи документов в ФНС через представителя. С другой стороны, этим же законопроектом предполагается, что нотариус, который засвидетельствовал подлинность подписи на заявлении о государственной регистрации ИП или создании юридического лица, в обязательном порядке будет направлять документы в регистрирующий орган в электронном виде, в рамках единого нотариального действия. Это будет еще удобнее для заявителей, что показывает аналогичная практика работы с Росреестром: удостоверив сделку с недвижимостью, нотариус сразу направляет в электронном виде документы на регистрацию прав, которая проводится в ускоренной форме.

Нотариусы уже давно выступают в качестве фронт-офиса налоговых органов, гарантируя достоверность сведений ЕГРЮЛ. Направление документов нотариусом в электронном виде снижает количество отказов и позволяет сделать процедуры в сфере регистрации предпринимательской деятельности и защите прав заявителей более быстрыми и доступными.

Функционал нотариусов в корпоративной сфере широк: прежде всего, это необходимо для защиты бизнеса от мошеннических действий, включая рейдерские захваты. Нотариусы удостоверяют сделки с долями в уставном капитале ООО, решения органов управления юридических лиц, а также предоставляют многие удобные возможности. Одним из нотариальных действий, направленных на защиту интересов собственников бизнеса, является передача нотариусу на хранение списков участников ООО. Для этих целей Федеральной нотариальной палатой создан специальный электронный реестр в Единой информационной системе нотариата.

По закону, каждое ООО обязано вести список участников, в котором содержатся сведения о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом. Выписки из него представляются в госорганы, банки и при проведении различных сделок. Обычно такой список ведет руководитель ООО, но этот вариант имеет серьезные недостатки для собственников общества: если с генеральным директором что-то случится, то получение списка или необходимой выписки из него, подтверждающей оплату участниками своих долей, для них может стать невозможным. Эта информация не отражена в Едином государственном реестре юридических лиц, то есть в ситуации, когда по каким-то причинам нет доступа к списку (например, генеральный директор исчез или скончался), участники ООО лишаются возможности совершать со своими долями какие-либо действия. Хранение списка участников ООО в реестре Единой информационной системы нотариата эту проблему решает. Сведения в нём доступны для участников общества в любой момент: внести или выдать их по просьбе участников ООО может любой нотариус.

Источник: Федеральная нотариальная палата