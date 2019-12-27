Статистика: россияне стали чаще обращаться к нотариусам

За последние 5 лет россияне стали в 11 раз чаще обращаться к нотариусам. Об этом сообщает МИА «Россия сегодня» со ссылкой на председателя комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе, нотариуса города Москвы Илью Радченко.

Эксперт отметил, что на протяжении долгого времени о пользе и разнообразии нотариальных услуг большинство россиян не знало. Они обращались к нотариусам лишь тогда, когда поступать так предписывал закон.

В настоящее время ситуация значительно изменилось. Так, например, граждане стали самостоятельно выбирать нотариальную форму сделок с недвижимостью, чтобы защитить себя от возможного обмана со стороны аферистов.

Добавим, что в октябре 2019 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект о цифровом нотариате. В случае, если документ пройдет все чтения, россияне смогут получать некоторые нотариальные документы онлайн без посещения нотариальных контор. В частности, онлайн будет можно получить такие услуги, как перевод и передача в депозит нотариуса денег и ценных бумаг, выдача описи из реестра о залоге движимого имущества, а также некоторые другие.

Также законопроект вводит новую возможность: удостоверение сделок двумя и более нотариусами, если в совершении такой сделки участвуют два и более лица, без их совместного присутствия. Это позволит совершать такие сделки с недвижимостью, когда покупатель и продавец находятся в разных городах.