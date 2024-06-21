Статистика: самые популярные летом среди россиян бьюти-услуги

По данным Авито Услуг, за месяц спрос на бьюти-услуги в России вырос на 11%. Это связано с началом сезона отпусков, свадеб и выпускных.

Согласно результатам опроса Авито Услуг, летом почти половина россиян (44%) обращаются к бьюти-мастерам, из них 16% — делают это регулярно. Клиенты готовы тратить на красоту в среднем 4538 рублей в месяц. Аналитики Авито услуг выяснили, какие бьюти-процедуры самые востребованные у россиян в летние месяцы.

Маникюр остается самой популярной бьюти-услугой

Маникюр и педикюр возглавляют рейтинг самых популярных бьюти-процедур летом. Согласно результатам опроса Авито Услуг, услугами мастеров ногтевого сервиса пользуются больше половины россиян (63%).

В преддверии сезона отпусков спрос на маникюр и педикюр ожидаемо вырос — пользователи стали на 26% чаще искать специалистов, оказывающих такие услуги, на платформе Авито.

Чаще других летом делают маникюр и педикюр люди в возрасте от 55 до 64 лет (70% респондентов возрастной группы). Наименее популярна эта услуга среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (55% зумеров).

Больше всего работы у мастеров ногтевого сервиса в Омске — 75% жителей этого города пользуются их услугами. Наименее востребован маникюр и педикюр летом в Казани — здесь к специалистам по ногтевому сервису обращаются всего 48% горожан, пользующихся бьюти-услугами.

Люди старшего поколения чаще ходят к парикмахерам

На втором месте по популярности среди россиян услуги по уходу за волосами — к парикмахерам обращается половина россиян (53%). С наступлением лета спрос на таких специалистов вырос на 7%.

Наиболее востребована эта услуга у представителей старшего поколения. Больше половины клиентов (67%) в возрасте от 65 лет и старше ходят к стилистам.

На третьем месте в рейтинге популярных бьюти-процедур — оформление бровей и ресниц. Услугами таких мастеров пользуются 43% россиян, а спрос на такие услуги вырос на 12% в начале летнего периода и на 114% за последний год.

Чаще всего к бровистам обращаются жительницы Ростова — больше половины из них (52%) делают коррекцию и окраску бровей у специалистов.

Спрос на услуги массажистов растет

Массаж и уход за лицом занимают четвертое место в топе популярных бьюти-услуг — за этими процедурами к специалистам обращаются треть россиян (35%).

Что касается процедур по уходу за лицом, они популярнее среди женщин — услугами косметологов пользуются почти 40% россиянок. Однако интерес мужчин к таким процедурам также высок — почти треть из них (27%) доверяют уход за лицом профессионалам.

Популярнее всего косметологические процедуры у молодых людей — к косметологам ходит половина россиян (46%) в возрасте от 18 до 24 лет.

Россияне обращаются к косметологам летом в том числе, чтобы подобрать правильный уход за кожей в жаркое время года, защитить ее от ультрафиолета и агрессивного воздействия внешней среды.

Согласно результатам опроса Авито Услуг, 46% респондентов сообщили, что хотели бы видеть в прайс-листах косметологов летом процедуры, которые бы помогали защитить кожу от воздействия ультрафиолета, а у 54% опрошенных есть потребность в консультациях по уходу за лицом.

Россияне предпочитают экологически чистую косметику

Для большинства россиян (87%) важно, чтобы бьюти-мастера работали на экологически чистой косметике, следует из результатов опроса Авито Услуг.

Чаще других “зеленую” косметику выбирают люди старшего поколения. Больше половины респондентов в возрасте старше 65 лет (58%) заявили, что для них очень важно, чтобы специалист использовал натуральные косметические средства. Такого же мнения придерживаются 54% людей в возрасте от 55 до 64 лет.

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