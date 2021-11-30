Статистика: страны, в которые чаще всего летали путешественники этой осенью

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий
По данным аналитиков Туту.ру, больше всего перелетов совершалось в Армению, Узбекистан и Киргизию. Также среди стран ближнего зарубежья популярны Азербайджан, Таджикистан, Молдавия, Беларусь и Казахстан. Аналитики Туту.ру отмечают, что в топ-15 востребованных стран вошла также Грузия несмотря на то, что доля прямых перелетов в общем числе бронирований здесь всего 7%. Для сравнения, в Армению прямыми рейсами летают в 94% случаев, в Узбекистан и Киргизию – в 84% случаев, — отмечают аналитики сервиса.
Среди курортных направлений в рейтинг самых популярных по итогам осени вошли Турция, Кипр, Греция и Объединенные Арабские Эмираты. Доля прямых перелетов в Турцию составляет 88%, в Грецию – 77%, на Кипр – 85%, в ОАЭ – 72%.
Также в числе самых популярных стран по итогам осени оказались Германия и Сербия. Сюда также чаще всего летают прямыми рейсами: в 72% и 83% случаев соответственно.
Топ-15 стран, куда чаще всего летали осенью 2021 года из России
|Страна назначения
|Доля пассажиров
|Средний чек в одну сторону, 2019
|Средний чек в одну сторону, 2021
|Динамика среднего чека
|Доля прямых перелетов
|Армения
|18,2%
|7432
|7372
|-1%
|94%
|Узбекистан
|16,7%
|14354
|12661
|-12%
|84%
|Киргизия
|14,4%
|11239
|8171
|-27%
|84%
|Азербайджан
|9,4%
|10762
|11258
|+5%
|78%
|Таджикистан
|8,5%
|14029
|11659
|-17%
|72%
|Турция
|8,1%
|10445
|9548
|-9%
|88%
|Молдавия
|6,3%
|7615
|8198
|+8%
|95%
|Беларусь
|4,5%
|8058
|6721
|-17%
|79%
|Казахстан
|2,2%
|13022
|17851
|+37%
|64%
|Германия
|1,0%
|12949
|16809
|+30%
|72%
|Кипр
|1,0%
|13443
|13878
|+3%
|85%
|Греция
|0,8%
|10822
|18681
|+73%
|77%
|Грузия
|0,8%
|12380
|15081
|+22%
|7%
|ОАЭ
|0,8%
|17614
|27344
|+55%
|72%
|Сербия
|0,6%
|12517
|16081
|+28%
|83%
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Аналитики Туту.ру обращают внимание на снижение среднего чека на авиабилеты в ряд популярных стран по сравнению с 2019 годом. Так, средний чек за перелет в Турцию сократился на 9%, в Узбекистан на 12%, в Таджикистан и Беларусь на 17%, в Киргизию на 27%.
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