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Названы страны, в которые чаще всего летали путешественники этой осенью
фото: pxhere.com

Статистика: страны, в которые чаще всего летали путешественники этой осенью

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 16:19 30.11.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, в какие страны чаще всего отправлялись путешественники, вылетавшие из России, этой осенью. По данным Туту.ру, на долю зарубежных бронирований у самостоятельных путешественников пришлось 12,2%. В прошлом году этот показатель был всего 2,5%, а до пандемии он составлял почти 20%.

По данным аналитиков Туту.ру, больше всего перелетов совершалось в Армению, Узбекистан и Киргизию. Также среди стран ближнего зарубежья популярны Азербайджан, Таджикистан, Молдавия, Беларусь и Казахстан. Аналитики Туту.ру отмечают, что в топ-15 востребованных стран вошла также Грузия несмотря на то, что доля прямых перелетов в общем числе бронирований здесь всего 7%. Для сравнения, в Армению прямыми рейсами летают в 94% случаев, в Узбекистан и Киргизию – в 84% случаев, — отмечают аналитики сервиса.

Среди курортных направлений в рейтинг самых популярных по итогам осени вошли Турция, Кипр, Греция и Объединенные Арабские Эмираты. Доля прямых перелетов в Турцию составляет 88%, в Грецию – 77%, на Кипр – 85%, в ОАЭ – 72%.

Также в числе самых популярных стран по итогам осени оказались Германия и Сербия. Сюда также чаще всего летают прямыми рейсами: в 72% и 83% случаев соответственно.

Топ-15 стран, куда чаще всего летали осенью 2021 года из России

Страна назначенияДоля пассажировСредний чек в одну сторону, 2019Средний чек в одну сторону, 2021Динамика среднего чекаДоля прямых перелетов
Армения18,2%74327372-1%94%
Узбекистан16,7%1435412661-12%84%
Киргизия14,4%112398171-27%84%
Азербайджан9,4%1076211258+5%78%
Таджикистан8,5%1402911659-17%72%
Турция8,1%104459548-9%88%
Молдавия6,3%76158198+8%95%
Беларусь4,5%80586721-17%79%
Казахстан2,2%1302217851+37%64%
Германия1,0%1294916809+30%72%
Кипр1,0%1344313878+3%85%
Греция0,8%1082218681+73%77%
Грузия0,8%1238015081+22%7%
ОАЭ0,8%1761427344+55%72%
Сербия0,6%1251716081+28%83%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Аналитики Туту.ру обращают внимание на снижение среднего чека на авиабилеты в ряд популярных стран по сравнению с 2019 годом. Так, средний чек за перелет в Турцию сократился на 9%, в Узбекистан на 12%, в Таджикистан и Беларусь на 17%, в Киргизию на 27%.

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за октябрь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel 

Статистика: страны, в которые чаще всего летали путешественники этой осенью

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