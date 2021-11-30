Статистика: страны, в которые чаще всего летали путешественники этой осенью

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, в какие страны чаще всего отправлялись путешественники, вылетавшие из России, этой осенью. По данным Туту.ру, на долю зарубежных бронирований у самостоятельных путешественников пришлось 12,2%. В прошлом году этот показатель был всего 2,5%, а до пандемии он составлял почти 20%.

По данным аналитиков Туту.ру, больше всего перелетов совершалось в Армению, Узбекистан и Киргизию. Также среди стран ближнего зарубежья популярны Азербайджан, Таджикистан, Молдавия, Беларусь и Казахстан. Аналитики Туту.ру отмечают, что в топ-15 востребованных стран вошла также Грузия несмотря на то, что доля прямых перелетов в общем числе бронирований здесь всего 7%. Для сравнения, в Армению прямыми рейсами летают в 94% случаев, в Узбекистан и Киргизию – в 84% случаев, — отмечают аналитики сервиса.

Среди курортных направлений в рейтинг самых популярных по итогам осени вошли Турция, Кипр, Греция и Объединенные Арабские Эмираты. Доля прямых перелетов в Турцию составляет 88%, в Грецию – 77%, на Кипр – 85%, в ОАЭ – 72%.

Также в числе самых популярных стран по итогам осени оказались Германия и Сербия. Сюда также чаще всего летают прямыми рейсами: в 72% и 83% случаев соответственно.

Топ-15 стран, куда чаще всего летали осенью 2021 года из России

Страна назначения Доля пассажиров Средний чек в одну сторону, 2019 Средний чек в одну сторону, 2021 Динамика среднего чека Доля прямых перелетов Армения 18,2% 7432 7372 -1% 94% Узбекистан 16,7% 14354 12661 -12% 84% Киргизия 14,4% 11239 8171 -27% 84% Азербайджан 9,4% 10762 11258 +5% 78% Таджикистан 8,5% 14029 11659 -17% 72% Турция 8,1% 10445 9548 -9% 88% Молдавия 6,3% 7615 8198 +8% 95% Беларусь 4,5% 8058 6721 -17% 79% Казахстан 2,2% 13022 17851 +37% 64% Германия 1,0% 12949 16809 +30% 72% Кипр 1,0% 13443 13878 +3% 85% Греция 0,8% 10822 18681 +73% 77% Грузия 0,8% 12380 15081 +22% 7% ОАЭ 0,8% 17614 27344 +55% 72% Сербия 0,6% 12517 16081 +28% 83%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Аналитики Туту.ру обращают внимание на снижение среднего чека на авиабилеты в ряд популярных стран по сравнению с 2019 годом. Так, средний чек за перелет в Турцию сократился на 9%, в Узбекистан на 12%, в Таджикистан и Беларусь на 17%, в Киргизию на 27%.

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