Статистика: топ-20 авианаправлений, по которым стало дешевле летать в 2021 году

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил рейтинг самых подешевевших авианаправлений в 2021 году. В рейтинг авианаправлений вошли маршруты, где снижение среднего чека за год составило от 12% от 25%.

На 24-25% сократились средние чеки за перелеты по направлениям Уфа — Екатеринбург и Москва — Барнаул.

На 17-19% снизились средние чеки за авиабилеты по направлениям Москва — Нижний Новгород, Сочи — Воронеж, Ханты-Мансийск — Тюмень, Симферополь — Волгоград, Сочи — Саратов, Санкт-Петербург — Барнаул, Владивосток — Благовещенск.

На 12-15% произошло снижение среднего чека за перелеты по направлениям Санкт-Петербург — Нижневартовск, Москва — Томск, Сочи — Белгород, Сочи — Калининград, Тюмень — Белоярский, Москва — Апатиты, Санкт-Петербург — Томск, Сочи — Краснодар, Москва — Саранск, Симферополь — Саратов, Москва — Липецк.

Топ-20 авианаправлений по России с самым заметным снижением среднего чека за год

Направление Средний чек в одну сторону, 2020 Средний чек в одну сторону, 2021 Динамика среднего чека Уфа — Екатеринбург 4167 3105 -25% Москва — Барнаул 10634 8124 -24% Москва — Нижний Новгород 5593 4549 -19% Сочи — Воронеж 8099 6597 -19% Ханты-Мансийск — Тюмень 4566 3717 -19% Симферополь — Волгоград 6435 5279 -18% Сочи — Саратов 5893 4912 -17% Санкт-Петербург — Барнаул 11256 9356 -17% Владивосток — Благовещенск 8722 7208 -17% Санкт-Петербург — Нижневартовск 10581 8941 -15% Москва — Томск 10043 8657 -14% Сочи — Белгород 7892 6808 -14% Сочи — Калининград 8084 6988 -14% Тюмень — Белоярский 6267 5393 -14% Москва — Апатиты 7592 6598 -13% Санкт-Петербург — Томск 10705 9343 -13% Сочи — Краснодар 3802 3343 -12% Москва — Саранск 5480 4838 -12% Симферополь — Саратов 7972 6998 -12% Москва — Липецк 5172 4533 -12%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

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