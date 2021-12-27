Статистика: топ-20 авианаправлений, по которым стало дешевле летать в 2021 году

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий
- На 24-25% сократились средние чеки за перелеты по направлениям Уфа — Екатеринбург и Москва — Барнаул.
- На 17-19% снизились средние чеки за авиабилеты по направлениям Москва — Нижний Новгород, Сочи — Воронеж, Ханты-Мансийск — Тюмень, Симферополь — Волгоград, Сочи — Саратов, Санкт-Петербург — Барнаул, Владивосток — Благовещенск.
- На 12-15% произошло снижение среднего чека за перелеты по направлениям Санкт-Петербург — Нижневартовск, Москва — Томск, Сочи — Белгород, Сочи — Калининград, Тюмень — Белоярский, Москва — Апатиты, Санкт-Петербург — Томск, Сочи — Краснодар, Москва — Саранск, Симферополь — Саратов, Москва — Липецк.
Топ-20 авианаправлений по России с самым заметным снижением среднего чека за год
|Направление
|Средний чек в одну сторону, 2020
|Средний чек в одну сторону, 2021
|Динамика среднего чека
|Уфа — Екатеринбург
|4167
|3105
|-25%
|Москва — Барнаул
|10634
|8124
|-24%
|Москва — Нижний Новгород
|5593
|4549
|-19%
|Сочи — Воронеж
|8099
|6597
|-19%
|Ханты-Мансийск — Тюмень
|4566
|3717
|-19%
|Симферополь — Волгоград
|6435
|5279
|-18%
|Сочи — Саратов
|5893
|4912
|-17%
|Санкт-Петербург — Барнаул
|11256
|9356
|-17%
|Владивосток — Благовещенск
|8722
|7208
|-17%
|Санкт-Петербург — Нижневартовск
|10581
|8941
|-15%
|Москва — Томск
|10043
|8657
|-14%
|Сочи — Белгород
|7892
|6808
|-14%
|Сочи — Калининград
|8084
|6988
|-14%
|Тюмень — Белоярский
|6267
|5393
|-14%
|Москва — Апатиты
|7592
|6598
|-13%
|Санкт-Петербург — Томск
|10705
|9343
|-13%
|Сочи — Краснодар
|3802
|3343
|-12%
|Москва — Саранск
|5480
|4838
|-12%
|Симферополь — Саратов
|7972
|6998
|-12%
|Москва — Липецк
|5172
|4533
|-12%
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
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С тегами: Крым и Россия