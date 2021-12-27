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Статистика: топ-20 авианаправлений, по которым стало дешевле летать в 2021 году
фото: pxhere.com

Статистика: топ-20 авианаправлений, по которым стало дешевле летать в 2021 году

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:43 27.12.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил рейтинг самых подешевевших авианаправлений в 2021 году. В рейтинг авианаправлений вошли маршруты, где снижение среднего чека за год составило от 12% от 25%.

  • На 24-25% сократились средние чеки за перелеты по направлениям Уфа — Екатеринбург и Москва — Барнаул.
  • На 17-19% снизились средние чеки за авиабилеты по направлениям Москва — Нижний Новгород, Сочи — Воронеж, Ханты-Мансийск — Тюмень, Симферополь — Волгоград, Сочи — Саратов, Санкт-Петербург — Барнаул, Владивосток — Благовещенск.
  • На 12-15% произошло снижение среднего чека за перелеты по направлениям Санкт-Петербург — Нижневартовск, Москва — Томск, Сочи — Белгород, Сочи — Калининград, Тюмень — Белоярский, Москва — Апатиты, Санкт-Петербург — Томск, Сочи — Краснодар, Москва — Саранск, Симферополь — Саратов, Москва — Липецк.

Топ-20 авианаправлений по России с самым заметным снижением среднего чека за год

НаправлениеСредний чек в одну сторону, 2020Средний чек в одну сторону, 2021Динамика среднего чека
Уфа — Екатеринбург41673105-25%
Москва — Барнаул106348124-24%
Москва — Нижний Новгород55934549-19%
Сочи — Воронеж80996597-19%
Ханты-Мансийск — Тюмень45663717-19%
Симферополь — Волгоград64355279-18%
Сочи — Саратов58934912-17%
Санкт-Петербург — Барнаул112569356-17%
Владивосток — Благовещенск87227208-17%
Санкт-Петербург — Нижневартовск105818941-15%
Москва — Томск100438657-14%
Сочи — Белгород78926808-14%
Сочи — Калининград80846988-14%
Тюмень — Белоярский62675393-14%
Москва — Апатиты75926598-13%
Санкт-Петербург — Томск107059343-13%
Сочи — Краснодар38023343-12%
Москва — Саранск54804838-12%
Симферополь — Саратов79726998-12%
Москва — Липецк51724533-12%
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Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Статистика: топ-20 авианаправлений, по которым стало дешевле летать в 2021 году

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