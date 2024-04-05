Статистика: в Севастополе единое пособие получают родители 23,5 тысяч детей

Единое пособие в Севастополе получают родители 23,5 тысяч детей в возрасте до 17 лет. На обеспечение этих целей региональное Отделение Социального фонда России направило более 688,6 миллионов рублей.

Для оформления пособия дети и родители должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается трудовая занятость родителей или объективные причины её отсутствия, — цитирует пресс-служба управляющую Отделением СФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

Размер выплаты зависит от доходов семьи и составляет 50% (8091 рубль), 75% (12136,50 рублей) или 100% (16182 рубля) от регионального прожиточного минимума в Севастополе.

Елена Гайворонская также обратила внимание на то, что с начала года изменились правила назначения единого пособия для самозанятых. Они затронули тех граждан, для кого самозанятость — единственный источник заработка при условии, что они не имеют объективных причин для отсутствия трудовых доходов.

Так, пособие назначается в случае, если годовой доход при регулярном заработке в течение всех месяцев самозанятости, входящих в расчетный период, равен или превышает 2 МРОТ (38 484 рубля).

Например, член семьи был самозанятым более года. Семья подала заявление на пособие в апреле текущего года, это значит, что доход у самозанятого родителя в расчетном периоде с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года не должен быть менее 38 484 рублей.

Если же член семьи в расчетном периоде был самозанятым меньше 12 месяцев, то доход от самозанятости не должен быть меньше суммы 2 МРОТ, поделенной на 12 месяцев и умноженной на количество месяцев самозанятости.

Например, если родитель был самозанятым всего 5 месяцев, семья подала заявление в апреле текущего года, тогда доход самозанятого родителя за расчетный период с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года не должен быть менее 16 035 рублей, то есть, 38 484 рублей / 12 месяцев расчетного периода x 5 месяцев самозанятости.

Это правило не касается тех, кто имеет постоянную работу и использует самозанятость как дополнительный источник дохода.

Социальный фонд назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это значит, что родителям, как правило, достаточно подать только заявление. Остальные сведения специалисты фонда проверяют самостоятельно. Это касается, в том числе, и сведений о доходах самозанятых. Им не нужно приносить никаких справок, вся необходимая информация поступает в рамках межведомственного взаимодействия, — подчеркивает Елена Гайворонская.

Единое пособие назначается на 12 месяцев, и право семьи на пособие в течение этого периода не пересматривается. По окончанию срока выплаты (за месяц) можно подавать новое заявление на продление.

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок рассмотрения может составлять 30 рабочих дней. Пособие выплачивается в течение 5 рабочих дней после принятия первоначального решения о его назначении. В дальнейшем выплата перечисляется ежемесячно 3-го числа на счёт в банке или по графику почты в месяце, следующем за месяцем, за который выплачивается пособие.

Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться в единый контакт-центр Отделения СФР по Севастополю, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы: понедельник — четверг с 09.00 до18.00, пятница с 09.00 до16.45 без перерыва).

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю