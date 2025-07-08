Статистика: в Севастополе снизились цены на овощи и яйца

Специалисты департамента сельского хозяйства и потребительского рынка провели еженедельный мониторинг цен на социально-значимые продукты в Севастополе. Под контролем департамента также находится вопрос соблюдения договоренностей по Меморандуму о взаимопонимании, подписанный в 2020 году между Правительством Севастополя с торговыми сетями города. Его участниками являются: «Яблоко», «Фреш», «ПУД», «БУМ», «Уютстрой», «Лидер», «Дикий Мед», «7М Без цен», «5М Гурман», «4М». Участники соглашения добровольно устанавливают минимальную или нулевую торговую наценку (от 0% до 15%) на перечень социально значимых товаров.

Стоимость «борщевого набора», который включает свеклу, картофель, морковь, снизилась более чем на 10%. Также подешевели куриные яйца, соль и сахар. Незначительный рост цен отмечается на огурцы, помидоры и яблоки, что постоянно наблюдается в условиях начала сбора урожая, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела анализа, прогнозирования организации торговли департамента Александра Щербинина.

По поручению губернатора в этом году список социально значимых товаров был расширен с 23 до 46 наименований. Теперь он включает не только продукты питания, но и детское питание, зубную пасту, средства гигиены и бытовой химии. Число торговых точек, участвующих в программе, увеличилось до 109.

Товары, реализуемые в рамках Меморандума, легко определить по ярким светло-синим ценникам с надписью «Меморандум» или специальным воблерам. Также в каждом магазине размещен «Уголок покупателя» с перечнем этих товаров, выделенным светло-синим цветом.

В департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка отметили, что ограничение торговой надбавки позволяет предотвратить необоснованный рост цен, что особенно важно для социально незащищенных слоев населения.

Еженедельный мониторинг цен и исполнения условий Меморандума способствует стабильности и доступности стоимости базовых товаров в Севастополе. Продукты по Меморандуму пользуются высоким спросом среди населения, особенно популярны плодоовощная группа, молочные продукты, яйца, растительное масло, макаронные изделия и соль.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя