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Статистика: в Севастополе страховую пенсию получают 6 288 военных пенсионеров
Иллюстрация: ВК

Статистика: в Севастополе страховую пенсию получают 6 288 военных пенсионеров

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:37 20.02.2024

После увольнения со службы многие военнослужащие продолжают трудовую деятельность в качестве наемных работников на должностях, не относящихся к военной службе. В этом случае работодатели отчисляют за них взносы в систему обязательного пенсионного страхования, после чего у них возникает право на получение пенсии по линии Социального фонда России. Сегодня такую пенсию в Севастополе получают 6 288  военных в отставке.

В 2024 году из-за постепенного повышения пенсионного возраста выйти на т.н. “гражданскую” пенсию могут женщины в 58 лет и мужчины в 63 года. Напомню, что в 2028 году для получения второй пенсии военному пенсионеру необходимо будет достичь общеустановленного возраста — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, — цитирует пресс-служба управляющую Отделением СФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

Помимо достижения пенсионного возраста военным пенсионерам необходимо иметь «гражданский» страховой стаж, не учтенный при назначении пенсии по линии силового ведомства. В 2024 году он должен составлять не менее 15 лет. Третьим условием для назначения «гражданской» пенсии является наличие минимальной суммы пенсионных коэффициентов. В 2024 году необходимо иметь не менее 28,2 ИПК, с 2026 года — уже не менее 30.

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Елена Гайворонская обратила внимание на то, что отдельным категориям военных пенсионеров страховая пенсия по старости может быть установлена досрочно. Например, за работу на Севере, за  тяжелые условия труда и т.д.

Обратиться за назначением страховой пенсии по старости военный пенсионер может лично в клиентскую службу СФР или МФЦ или подать заявление в электронном виде через сайт СФР или через портал госуслуг.

Жители города всегда могут обратиться к специалистам регионального Отделения СФР, позвонив по телефону единого контакт-центра 8-800-1-00000-1, и связаться с оператором второй линии из Севастополя. Звонки со всех телефонов по России бесплатны.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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