Статистика: в Севастополе страховую пенсию получают 6 288 военных пенсионеров

После увольнения со службы многие военнослужащие продолжают трудовую деятельность в качестве наемных работников на должностях, не относящихся к военной службе. В этом случае работодатели отчисляют за них взносы в систему обязательного пенсионного страхования, после чего у них возникает право на получение пенсии по линии Социального фонда России. Сегодня такую пенсию в Севастополе получают 6 288 военных в отставке.

В 2024 году из-за постепенного повышения пенсионного возраста выйти на т.н. “гражданскую” пенсию могут женщины в 58 лет и мужчины в 63 года. Напомню, что в 2028 году для получения второй пенсии военному пенсионеру необходимо будет достичь общеустановленного возраста — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, — цитирует пресс-служба управляющую Отделением СФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

Помимо достижения пенсионного возраста военным пенсионерам необходимо иметь «гражданский» страховой стаж, не учтенный при назначении пенсии по линии силового ведомства. В 2024 году он должен составлять не менее 15 лет. Третьим условием для назначения «гражданской» пенсии является наличие минимальной суммы пенсионных коэффициентов. В 2024 году необходимо иметь не менее 28,2 ИПК, с 2026 года — уже не менее 30.

Елена Гайворонская обратила внимание на то, что отдельным категориям военных пенсионеров страховая пенсия по старости может быть установлена досрочно. Например, за работу на Севере, за тяжелые условия труда и т.д.

Обратиться за назначением страховой пенсии по старости военный пенсионер может лично в клиентскую службу СФР или МФЦ или подать заявление в электронном виде через сайт СФР или через портал госуслуг.

Жители города всегда могут обратиться к специалистам регионального Отделения СФР, позвонив по телефону единого контакт-центра 8-800-1-00000-1, и связаться с оператором второй линии из Севастополя. Звонки со всех телефонов по России бесплатны.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю