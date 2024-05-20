Статистика: вакансия курьера стала самой массовой

Эксперты Авито Работы проанализировали динамику спроса и зарплатных предложений для курьеров и выяснили, что на платформе Авито Работа за апрель 2024 года число вакансий курьера выросло на 4% по сравнению с прошлым месяцем. При этом вакансия курьера остается самой массовой — в апреле 2024 года доля вакансий для этих работников составила 5,2% от всего количества работных предложений.

В апреле текущего года при графике «полный день» курьерам в среднем готовы были предложить 79 798 рублей в месяц. За год средние зарплатные предложения на эту позицию выросли на 15%.

Города России с наибольшим приростом вакансий для курьеров за год

Место Город Изменение числа вакансий с апреля 2023, % Средняя предлагаемая заработная плата, полный день, руб., апрель 2024 1 Калининград +169% 61 969 2 Набережные Челны +63% 77 909 3 Ставрополь +63% 62 582 4 Оренбург +47% 66 051 5 Рязань +43% 65 165

В 2024 году значительно изменился «портрет» курьера. Если раньше в 90% случаях это были мужчины, то сейчас в доставке стало больше женщин, студентов и пенсионеров. Что касается заработной платы, в среднем курьер на автомобиле зарабатывает от 60 до 180 тысяч рублей в зависимости от региона. Кроме того, работникам часто предлагаются дополнительные льготы и бонусы — например, пакет ДМС, компенсация ГСМ, оплата обедов или бонусы от партнеров, — комментирует руководитель отдела массового подбора персонала СДЭК-Глобал Виталина Бачерикова.

Появился и другой тренд — в 2,3 раза чаще за год работодатели стали искать курьеров на работу вахтой. Как правило, это логистические компании, крупный ритейл или их партнеры, которые таким образом привлекают кадры из регионов в крупные города с развивающимся e-comm. Обычно на таких вахтовых позициях кандидатам предлагают бесплатное проживание, предоставляют средство передвижения и компенсацию проезда до города, в котором собираются работать курьеры.

Всего за апрель 2024 года спрос работодателей на сотрудников курьерской доставки вырос на 20% год к году. Чтобы закрыть потребность в кадрах, компании стали чаще прибегать к гибким формам занятости. В вакансиях для курьеров все чаще упоминается возможность работы рядом с домом или опция быстрого трудоустройства сотрудников, — отмечает директор категории «Такси, транспорт и логистика» Авито Работы Артем Егоренков.