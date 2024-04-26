Статистика: выросли вдвое объёмы автокредитования

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги автокредитования граждан в I квартале 2024 г.

За первые три месяца 2024 г. россиянам было выдано 255,08 тыс. автокредитов на 388,90 млрд руб. По сравнению с I кв. прошлого года объемы выдач выросли на 101%, а количество – на 72%. В I кв. 2023 г. было выдано 148,58 тыс. автокредитов на 193,02 млрд руб. Средний размер автокредита вырос на 17%: с 1,30 до 1,52 млн руб. Средний срок автокредитования в I кв. прошлого года составлял 59 мес. (4 года 11 мес.). В I кв. текущего года автокредиты выдавались на более длительный период: в среднем 69 мес. (5 лет 9 мес.).

В марте объемы выдач новых автокредитов за месяц выросли на 30%, а количество – на 29%. В течение месяца было выдано 108,57 тыс. автокредитов на 167,77 млрд руб., месяцем ранее – 84,47 тыс. кредитов на 128,93 млрд руб. Средний чек автокредита за месяц вырос на 1%: с 1,53 до 1,55 млн руб. Средний срок автокредитования увеличился на 1 месяц и составил 69 мес. В годовом отношении объемы выдач новых автокредитов выросли на 126%, а количество – на 101%. В марте 2023 г. было выдано 53,93 тыс. автокредитов на 74,20 млрд руб. Средний размер автокредита вырос за год на 12%: с 1,38 млн руб. Средний срок автокредитования за год вырос на 9 мес.: в марте прошлого года он составлял 60 мес. (5 лет).

Перечень ТОП-5 регионов по объемам выдач автокредитов с начала года не изменился, в марте в него вошли: Москва – 8,76 тыс. автокредитов на 18,43 млрд руб., Московская обл. – 8,37 тыс. кредитов на 15,51 млрд руб., Санкт-Петербург – 6,04 тыс. кредитов на 10,95 млрд руб., Краснодарский край – 4,99 тыс. кредитов на 8,13 млрд руб. и Татарстан – 5,45 тыс. кредитов на 7,87 млрд руб.

Прирост объемов и количества выдач автокредитов в марте по сравнению с показателями февраля зафиксирован абсолютно по всех регионах РФ. Самая «скромная» динамика прироста отмечается в Ненецком АО, где объемы автокредитования выросли на 31%, а количество выдач – на 38%. В столице объемы автокредитования выросли на 101%, количество выдач – на 82%. Из числа ТОП-30 регионов по объемам выдач автокредитов самые высокие темпы прироста в Чувашии: объемы автокредитования в республике выросли на 226%, а количество выдач – на 213%.

Средний размер автокредита в большинстве регионов в марте по сравнению с февралем также вырос. Наибольший прирост зафиксирован в Магаданской обл.: +74%. Без изменений размер автокредита остался в Хабаровской крае. Уменьшение среднего чека автокредита отмечается в Дагестане, Калмыкии, Ямало-Ненецком АО, Сахалинской обл., Карачаево-Черкесии, Ненецком АО, Еврейской АО, Якутии, Камчатском крае и в республике Северная Осетия-Алания, где уставлено наибольшее снижение: -8%.

Самые крупные автокредиты выдавали в марте жителям Москвы – в среднем 2,10 млн руб, Московской обл. – 1,85 млн руб., Санкт-Петербурга – 1,81 млн руб., Чукотского АО – 1,74 млн руб. и республики Алтай – 1,73 млн руб.

Автокредиты на самый длительный срок – 79 мес. (6 лет 7 мес.) – выдавали в марте в Тыве. Самый короткий срок автокредитования зафиксирован в Чечне – 52 мес. (4 года 4 мес.). В Москве, Костромской, Новгородской, Ярославской, Смоленской, Владимирской, Тульской областях и Дагестане средний срок автокредитования составил 66 мес. (5 лет 6 мес.).