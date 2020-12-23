Статистика заболеваемости «ползет» вверх. В Крыму будут вводить новые ограничения

Роспотребназор анонсировал новые «антиковидные» ограничения в Крыму. Будет новый указ Главы РК, будут новые запреты. Причем еще до новогодних праздников.

Мы вчера это обговаривали: будет необходимо введение новых ограничительных мероприятий. Я не буду их озвучивать, они найдут отражение в указе, – сказала сегодня глава Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Она также обратила внимание на приближающиеся религиозные праздники и соблюдение масочного режима и соцдистанции.

У нас впереди большие праздники, в том числе христианские. Прошу всех обратить внимание на то, что при посещении храмов нужно помнить об использовании средств индивидуальной защиты. Мы подготовили письма, они уйдут представителям всем конфессий по этому поводу, – отметилала Пеньковская.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 3 639 человек, стационарное (covid и пневмония) — 2 875, изолировано в обсерваторы – 27.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 22 463 положительных на COVID-19. Выписано с выздоровлением – 16 938 человек.