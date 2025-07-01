Статус самозапрета на кредиты установили почти 12 миллион россиян

По данным Объединенного Кредитного Бюро за четыре месяца работы сервиса россияне направили на установку самозапрета на кредиты 12,72 млн заявлений и 595 тыс. заявлений на его снятие, то есть было отменено 4,7% ранее установленных ограничений на получение кредита.

На сегодняшний день самозапрет установлен у 11,67 млн россиян.

По-прежнему подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 11,57 млн заявок поданы на уставку этого типа запрета (91,00% от общего количества заявок). На запрет онлайн выдач в банках и онлайн выдач в МФО было подано 535,80 тыс. заявок (4,21%). На полный запрет выдач в МФО – 203,59 тыс. заявок (1,60%). На полный запрет выдач в МФО и онлайн выдач в банках – 180,70 тыс. заявок (1.42%). Остальные 1,76% заявок граждане направили на установку иных сочетаний доступных типов самозапрета.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Лидером по количеству обращений к сервису за все время его работы стала Москва. Зарегистрированные в столице граждане направили 1,23 млн заявлений на установку самозапрета. На снятие запрета было направлено 37 тыс. заявлений.

В ТОП-10 регионов по количеству направленных на установку самозапрета заявлений вошли также: Московская обл. – 853 тыс. заявлений (30 тыс. на снятие), Санкт-Петербург – 585 тыс. заявлений (19 тыс. на снятие), Башкортостан – 436 тыс. заявлений (27 тыс. на снятие), Свердловская обл. – 394 тыс. заявлений (21 тыс. на снятие), Краснодарский край – 378 тыс. заявлений (18 тыс. на снятие), Ростовская обл. – 375 тыс. заявлений (16 тыс. на снятие), Татарстан – 341 тыс. заявлений (17 тыс. на снятие), Челябинская обл. – 321 тыс. заявлений (17 тыс. на снятие), Нижегородская обл. – 269 тыс. заявлений (12 тыс. на снятие).

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