Ставку по ипотеке могут снизить до 4%
фото: Evgeny Atamanenko / Shutterstock.com

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:01 25.09.2025

Если ставку по семейной ипотеке при рождении третьего ребёнка снизят до 4%, ежемесячный платёж для таких семей уменьшится на 20-25%, рассказала сенатор РФ Ольга Епифанова. По её словам, внести изменения в программу могут уже в 2025-2026 годах.

Эта инициатива активно обсуждается в Госдума, её поддерживают профильные министерства, отметила Епифанова. По её мнению, вероятность снижения ставки по программе до 4% в 2025–2026 годах высокая. Сенатор добавила, что необходимо обеспечить бюджетное финансирование до того, как решение о снижении ставки вступит в силу. Также потребуется завершить все законодательные процедуры.

Сенатор также предложила расширить семейную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет. Сейчас воспользоваться льготной программой могут семьи с детьми в возрасте до 6 лет включительно. Кроме того, предложено разрешить семьям покупать по льготной программе вторичное жильё и расширить программу на семьи участников СВО. Благодаря этому больше граждан смогут улучшить жилищные условия.

источник: ЦИАН

