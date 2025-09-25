Ставку по ипотеке могут снизить до 4%

Эта инициатива активно обсуждается в Госдума, её поддерживают профильные министерства, отметила Епифанова. По её мнению, вероятность снижения ставки по программе до 4% в 2025–2026 годах высокая. Сенатор добавила, что необходимо обеспечить бюджетное финансирование до того, как решение о снижении ставки вступит в силу. Также потребуется завершить все законодательные процедуры.

Сенатор также предложила расширить семейную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет. Сейчас воспользоваться льготной программой могут семьи с детьми в возрасте до 6 лет включительно. Кроме того, предложено разрешить семьям покупать по льготной программе вторичное жильё и расширить программу на семьи участников СВО. Благодаря этому больше граждан смогут улучшить жилищные условия.

источник: ЦИАН