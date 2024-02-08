Стеклянные душевые кабины: особенности и критерии выбора

Угловые кабины : Эти кабины устанавливаются в углах ванной комнаты и обычно имеют две стеклянные двери, открывающиеся наружу. Они экономят место и обычно подходят для небольших ванных комнат.

: Эти кабины устанавливаются в углах ванной комнаты и обычно имеют две стеклянные двери, открывающиеся наружу. Они экономят место и обычно подходят для небольших ванных комнат. Прямоугольные кабины: Эти кабины имеют форму прямоугольника и обычно предоставляют больше пространства внутри для принятия душа. Душевые оборудуются маятниковыми, распашными, раздвижными, складными дверьми:

Первый вариант делает возможным движение полотна по широкой амплитуде (наружу/внутрь), что очень удобно. Распашные двери – классический вариант. Если необходимо организовать широкий вход, можно выполнить две смежные распашные двери, открываться они будут только в одну сторону (либо внутрь, либо наружу). Компактность душевой кабинке придают раздвижные створки (они могут быть как прямыми, так и радиальными) и складные двери (последние складываются по принципу гармошки), — отмечают специалисты Zerist.

Круглые кабины : Такие кабины обычно предназначены для установки в углах ванной комнаты и имеют закругленные стеклянные стены. Они могут создавать интересный и стильный внешний вид ванной комнаты.

: Такие кабины обычно предназначены для установки в углах ванной комнаты и имеют закругленные стеклянные стены. Они могут создавать интересный и стильный внешний вид ванной комнаты. Паровые кабины : Эти кабины оборудованы специальной системой паровой бани, которая создает пар внутри кабины. Они обеспечивают уникальный опыт релаксации и омоложения, так как пар помогает открыть поры кожи и улучшить циркуляцию крови.

: Эти кабины оборудованы специальной системой паровой бани, которая создает пар внутри кабины. Они обеспечивают уникальный опыт релаксации и омоложения, так как пар помогает открыть поры кожи и улучшить циркуляцию крови. Многофункциональные кабины: Эти кабины могут иметь различные дополнительные функции, такие как гидромассажные сопла, встроенное освещение, радио, Bluetooth-соединение для музыки и т. д.

Каждый тип кабины имеет свои особенности и преимущества, которые могут подходить для разных потребностей и предпочтений пользователей.

Стекло стеклу рознь

«Но это же стекло! А вдруг оно разобьётся?» — такой вопрос часто слышат продавцы в общении с покупателями, интересующимися стеклянными душевыми каминами.

И вот пояснения специалистов:

Стеклянные душевые кабины обычно изготавливаются из специального вида стекла, называемого закаленным стеклом. Закаленное стекло проходит процесс термической обработки, в результате которого оно становится намного прочнее и устойчивее к механическим воздействиям, чем обычное стекло. Основное преимущество закаленного стекла заключается в его высокой прочности и стойкости к ударам. Оно менее подвержено повреждениям, таким как царапины и сколы, и обычно может выдерживать значительные нагрузки. Однако, хотя закаленное стекло довольно прочно, оно все же может разбиться при сильных ударах или неправильном использовании. Когда закаленное стекло разбивается, оно обычно распадается на мелкие кусочки без острых краев, что снижает риск получения серьезных травм. Таким образом, закаленное стекло обеспечивает безопасность в случае повреждения.

Другими словами, опасения многих, что такого рода душевые кабины могут быть небезопасными, абсолютно безосновательны.

Критерии выбора стеклянных душевых кабин

При выборе стеклянной душевой кабины есть несколько критериев, которые стоит учитывать: