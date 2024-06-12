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Стенд на Всероссийском форуме «Путешествуй» посетил Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

Стенд Крыма на Всероссийском форуме «Путешествуй» посетил Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:06 12.06.2024

В День России, и до 16 июня на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» проходит самое значимое туристическое событие – ежегодный форум «Путешествуй!». На пресс-подходе стенд Крыма посетил Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Николаевич Чернышенко. На одной площадке организаторы и участники, в их числе и Республика Крым, представят курортный потенциал нашей страны, а также все виды туризма.

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Делегация министерства курортов и туризма РК во главе с министром Сергеем Ганзием представляет Крым на стенде республики, а также примет участие во всех ключевых мероприятиях форума Путешествуй!

Фото и материалы: минкурортов РК.

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