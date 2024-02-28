Стенд Севастополя на выставке-форуме «Россия» презентовали первому заместителю председателя Правительства РФ Андрею Белоусову

На выставке-форуме «Россия» прошел день предпринимательства. В рамках тематического дня первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов подвел итоги Дней российской экономики и Форума национальных достижений на выставке.

Любой желающий за эти полтора месяца смог лично убедиться, как изменилось государство более чем за 20 лет. 18 павильонов министерств и ведомств, и каждое показывало лучшие успехи и достижения в подведомственной сфере в течение последних 20 лет. Уникальное явление — это уменьшенная действующая копия координационного центра Правительства, где проходили реальные мероприятия, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Андрея Белоусова.

В ходе тематического дня зампред Правительства также посетил стенд Севастополя. О развитии предпринимательства в городе Андрею Белоусову рассказала заместитель губернатора региона Мария Литовко.

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялся день предпринимательства. В Севастополе данная отрасль активно развивается – представителям бизнеса, как опытным, так и начинающим, оказывается широкий спектр услуг и мер поддержки. Именно поэтому в этот день мы не могли не рассказать об этой сфере. Посещение севастопольского стенда первым заместителем председателя Правительства РФ Андреем Белоусовым еще раз подчеркивает заинтересованность и активную работу Правительства нашей страны по совершенствованию предпринимательского климата и развитию сферы МСП, в том числе в нашем регионе, – отмечает Мария Литовко.

Напомним, работа выставки-форума «Россия» по решению Президента продлена до 8 июля.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя