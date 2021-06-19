Стихия постаралась: под Севастополем ограничено движение по направлению к ДОЛ «Горный»

В связи с переливом дождевыми потоками участка автодороги (в районе Сельтской пещеры) в селе Родниковое, ведущей к детскому-оздоровительному лагерю «Горный», движение в данном направлении перекрыто до окончательного схода воды.

На пути к лагерю силами Главного управления МЧС России по городу Севастополю установлен дежурный пост, выставлена пожарно-спасательная техника для обеспечения безопасности на данном маршруте. Привлечены силы Департамента образования и науки, ГАУС «РДОЦ «Планета детства» и севастопольской госавтоинспекции. В детском оздоровительном лагере дежурит добровольная пожарная команда. Лагерь обеспечен продовольственными ресурсами и запасами питьевой воды. Само учреждение затоплению не подвергалось, угрозы жизни и здоровью отдыхающих нет. До снятия ограничений по проезду к ДОЛ «Горный» дополнительное обеспечение продовольственным ресурсами и питьевой водой будет осуществляться с привлечением техники МЧС России, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего на месте от МЧС России работает 6 единиц техники и 28 человек личного состава.

Вывоз детей будет происходить по графику — в понедельник, 21.06 — дети прибудут к 16:00 на площадку у Дворца культуры рыбаков (ул. П. Корчагина, 1).

Связь с лагерем поддерживается постоянно.

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