Стихийная торговля в Симферополе — в ходе рейда изъято более двух тонн продукции

Специалисты управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Симферополя совместно с сотрудниками МВД по городу Симферополю провели рейд по пресечению стихийной торговли. Об этом сообщил главный специалист управления Ремзи Дадашов.

Сегодня рейд по пресечению стихийной торговли был проведен в районе площади Куйбышева. Нарушители будут привлечены к мерам административной ответственности. Всего с начала текущего года было проведено свыше 300 рейдовых мероприятий, по результатам которых составлено более 1400 административных протоколов. Изъято более 2 тонн продукции.

Работа в данном направлении ведется постоянно. В местах, где нелегальная торговля имеет массовый характер, установлены ежедневные дежурства профильными специалистами. В усиленном режиме рейды проводятся на площади Куйбышева и прилегающих улицах, проспекте Победы, площади Московская и в районе Центрального рынка, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Ремзи Дадашова.

Администрация Симферополя настоятельно призывает жителей и гостей города не покупать продукты питания, овощи, фрукты и другую продукцию у стихийных торговцев, так как это может быть опасно для вашего здоровья.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

Просмотры: 1