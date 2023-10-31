Сто лет прожить — не поле перейти. Жительница Алупки Валентина Сидорова принимает поздравления с юбилеем

29 октября жительница города Алупка ветеран Великой Отечественной войны и труда Сидорова Валентина Николаевна отметила 100-летний полновесный юбилей.

В этот знаменательный день именинницу персонально на дому пришли поздравить и поблагодарить за достойную жизнь: руководитель Алупкинского территориального органа Администрации города Ялта Ольга Литвинова, депутат Ялтинского городского совета от партии «Единая Россия» Ангелина Мурсакаева, заведующая Алупкинским отделением социального обслуживания на дому Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Ялты Ольга Ярославская, председатель общественной организации Ветеранов и инвалидов войны, труда и правоохранительных органов города Алупка Николай Осипов, заведующий филиалом «Алупкинский городской дом культуры» МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» Наталья Коростылева.

С наилучшими пожеланиями гости вручили имениннице цветы и персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Глава Администрации города Ялты Янины Павленко также передала добрые слова поздравления и сердечные пожелания в адрес юбиляра.

Сидорова Валентина Николаевна родилась 29 октября 1923 года в селе Корча Херсонской области. Ее мать и отец выходцы из Новгорода, которые переехали жить в Херсон. Родители рано умерли, и дети остались сиротами.

Совсем юной девочкой Валентина Николаевна пошла на курсы трактористов – шесть месяцев обучения, и она приступила к работе – вспахивала поля. В 17 лет Валентина Николаевна была угнана в Германию. И только в июне 1945 года после освобождения вернулась в Херсон. В 1948 году Валентина Николаевна переехала к сестре в Алупку, где и проживает по сей день. Здесь она встретилась с будущим мужем гвардии сержантом Сидоровым Иваном Пантелеевичем. Вскоре у них родилось трое детей.

Всю свою трудовую жизнь Валентина Николаевна работала санитаркой в санаториях Алупки и Ялты.

Несмотря на свои годы, Валентина Николаевна не падает духом. Старается самостоятельно выполнять домашнюю работу в силу своих возможностей, с оптимизмом смотрит на жизнь, радуется каждому прожитому дню.

Гости от всей души желали Валентине Николаевне активного долголетия, счастливой и радостной жизни и благодарили за богатую событиями и добрыми делами жизнь во благо будущих поколений. Творческим подарком для юбиляра стали прекрасные песни под баян в исполнении вокального коллектива «Мелодия» филиала «Алупкинский городской дом культуры» МБУК «Ялтинская централизованная клубная система». Именинница с радостью принимала цветы, подарки и сердечные поздравления, с удовольствием слушала песни. Уважаемая Валентина Николаевна! Желаем Вам здоровья, добра, благополучия и всего самого доброго! — отмечают в пресс-службе Алупкинского городского дома культуры.

источник: пресс-служба Алупкинского городского дома культуры