Сто лет прожить: ялтинка Галина Громова отметила вековой юбилей

Галина Ивановна Громова родилась 25 сентября 1924 года в посёлке Опошня Полтавской области. В детстве жила в Краснодарском крае. Окончила среднюю школу и в годы Великой Отечественной войны работала связистом и заканчивала училище. В послевоенные годы работала экономистом в Госбанке в Краснодаре. В 1950 году вышла замуж за офицера Советской армии Алексея Федоровича Громова. Через некоторое время супруг получил повышение по службе и был направлен в Армавир, начальником ПАРМ на аэродроме. Галина Ивановна переехала вместе с мужем и продолжила трудовую деятельность в управлении сельского хозяйства, ведущим экономистом. В 1970 году семья Громовых переехала в Ялту, где Галина Ивановна продолжила трудовую деятельность ведущим экономистом в системе Госстраха г. Ялты. Семья Громовых внесла значительный вклад в послевоенное восстановление Краснодарского Края и Крыма.

Галина Ивановна — ветеран ВОВ, труженик тыла, награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». За добросовестный труд, примерную трудовую дисциплину отмечена грамотами и благодарностями, была занесена на доску почёта предприятия. Узнайте больше: В Ялте начался осенний этап «Вахты Памяти поколений Пост №1» Именинницу поздравили инспектор администрации города Ялта Анатолий Елясин, председатель Ялтинской городской общественной организации ветеранов и инвалидов войны и труда, военной службы и правоохранительных органов, подполковник запаса Юрий Кириллов, депутат Ялтинского городского совета Александр Туровский, сотрудник Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Ялты. С наилучшими пожеланиями гости вручили юбиляру цветы, зачитали персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, а также передали поздравления от Главы муниципального образования городской округ Ялта – председателя Ялтинского городского совета Константина Шимановского и временно исполняющего полномочия главы администрации города Ялта Сергея Баннова. Сердечно поздравляем вас со 100-летним Юбилеем! Благодарим за богатую событиями и добрыми делами жизнь во благо будущих поколений. От всей души желаем вам активного долголетия, счастливой и радостной жизни, уверенности в завтрашнем дне, мира, добра, и благополучия, — говорится в поздравительном адресе. источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта