Сто лет прожить: ялтинка Галина Громова отметила вековой юбилей

Галина Ивановна — ветеран ВОВ, труженик тыла, награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». За добросовестный труд, примерную трудовую дисциплину отмечена грамотами и благодарностями, была занесена на доску почёта предприятия.
Именинницу поздравили инспектор администрации города Ялта Анатолий Елясин, председатель Ялтинской городской общественной организации ветеранов и инвалидов войны и труда, военной службы и правоохранительных органов, подполковник запаса Юрий Кириллов, депутат Ялтинского городского совета Александр Туровский, сотрудник Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Ялты.
С наилучшими пожеланиями гости вручили юбиляру цветы, зачитали персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, а также передали поздравления от Главы муниципального образования городской округ Ялта – председателя Ялтинского городского совета Константина Шимановского и временно исполняющего полномочия главы администрации города Ялта Сергея Баннова.
Сердечно поздравляем вас со 100-летним Юбилеем! Благодарим за богатую событиями и добрыми делами жизнь во благо будущих поколений. От всей души желаем вам активного долголетия, счастливой и радостной жизни, уверенности в завтрашнем дне, мира, добра, и благополучия, — говорится в поздравительном адресе.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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