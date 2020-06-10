Стоимость часа труда россиян хотят оценить дороже. Добро или зло?

В Госдуму внесен законопроект о повышении минимального размера почасовой оплаты труда до 150 руб. за час, если человек работает по срочному договору. Как пояснили авторы инициативы, если рабочий день длится 5 часов, то ежемесячный заработок сотрудника составит 15 тыс. рублей, что превышает размер МРОТ.

Предложение о почасовой оплате труда для работников с неполной занятостью содержится и в плане восстановления экономики, разработанном правительством. Правда, там цена часа не уточняется. По мнению экспертов, не каждый бизнес сможет потянуть такую ношу. И в случае принятия законопроекта многие небольшие компании, оказавшиеся из-за пандемии на грани рентабельности, вынуждены будут сокращать персонал или перейдут на зарплату в конверте. По замыслу авторов законопроекта, введение минимальной почасовой оплаты призвано защитить работника от произвола работодателя. Если человек работает неполный день и имеет временный трудовой договор, его оплата за реально отработанные часы может быть очень низкой. И сейчас это не противоречит законодательству, — сообщает Московский Комсомолец .

Почасовой тариф исходит из МРОТ, который сейчас составляет 12 130 руб. Понятно, что на такие доходы можно только выживать. Но и их платят лишь при полной месячной загрузке сотрудника. Если же занятость неполная, то отработанный час оценивается в 2020 году в среднем в 89,8 руб., как указывают законодатели. Между тем почасовиков у нас мало. Как правило, это сезонные или проектные работники.

Каковы шансы на установление минимальной почасовой оплаты труда в России? Логика в данном предложении есть, считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Если компания вынуждена принимать человека на временную работу и неполный день, то он менее защищен, чем кадровый сотрудник. Ему нужно предоставить минимальную компенсацию его «птичьих прав». Поскольку одна и та же идея продвигается и законодательной, и исполнительной властью, у нее очень высокий шанс быть принятой, — пояснил эксперт.

Но последствия могут быть двоякими. Для россиян почасовая оплата может принести не только пользу в виде увеличившихся доходов (сумма заработной платы при сохранении ежедневной занятости может вырасти почти в два раза по сравнению с МРОТ), но и негативные последствия.

Если крупные компании и государственные учреждения могут позволить себе дополнительные затраты, то малый и средний бизнес не имеет на это резервов, — подчеркивает директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина.

Принятие законопроекта в существующей редакции может спровоцировать рост серых зарплат. Если минималка по факту станет больше, чем может себе позволить предприниматель, он распустит часть персонала, потому что фонд оплаты труда не резиновый, или перейдет на выплаты в конвертах, перестав платить налоги и взносы во все социальные фонды.

Минималка не гарантирует повышение производительности труда. Поэтому бизнесу нет смысла повышать стоимость часа работы. Плюс исчезнет возможность увеличения числа рабочих мест, что необходимо в условиях кризиса. Фирме выгоднее будет нанять одного сотрудника на МРОТ. А люди, которые и рады были бы работать за 70–80 руб. в час, останутся не у дел, — отмечает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По словам эксперта, если стоимость часа будет единой для всех регионов, ее не смогут потянуть работодатели, например, в Ингушетии, где средняя зарплата 20 тыс. рублей. Многим придется массово сокращать персонал, чтобы «влезть» в фонд оплаты труда.

Вероятнее всего, такая мера заставит определенную часть регионального рынка труда уйти в серую зону: людям будут платить 25–30 тыс. рублей в месяц, но с них не будет никаких налоговых отчислений, — считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Он считает, что данный законопроект — это первый шаг к отказу от института МРОТ как такового. Со временем весь отечественный рынок труда может перейти на минимальный размер именно почасовой ставки — как базовой величины для исчисления зарплат.

Источник: Московский Комсомолец