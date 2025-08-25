Стоит ли покупать землю по садовой книжке — мнение экспертов

По словам замгенерального директора по коммерческой деятельности и маркетингу девелопера деревянного домостроения BN Group Ольги Нерушевой, наличие садовой книжки не подтверждает право собственности на земельный участок. При этом документ может быть основанием для оформления права собственности на участок в упрощённом порядке, по дачной амнистии. Его используют, если участок был выделен, но хозяин не оформил право собственности. В этом случае нужно провести межевание земельного участка, затем поставить его на кадастровый учёт и через Росреестр оформить право собственности.

У такой схемы есть серьёзные риски, говорит председатель МКА «Центральная Коллегия адвокатов» Дарья Жидких. Может объявиться реальный собственник, имеющий подтверждающие документы. Есть вероятность, что добиваться оформления права собственности на землю, приобретённую по садовой книжке, придётся в судебном порядке.

Налоговый консультант Алена Яковлева рекомендует покупать землю у полноправного собственника. Следует убедиться, что у владельца участка есть правоустанавливающие документы, например, договор купли-продажи, свидетельство о наследстве. Нужно запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости, чтобы убедиться, что недвижимость не имеет обременений. После этого нужно оформить договор купли-продажи и зарегистрировать Росреестре переход права собственности на землю.

источник: ЦИАН