Стоит ли покупать жильё в кризис? Эксперты считают, что...

Стоит ли положить деньги в банк или лучше приобрести жилье, можно ли покупать недвижимость в кризис или если да, то как определить ее ликвидность?

Ответы на эти и другие вопросы в материале ДОМОСТРОЙРФ.РУ .

Деньги на счёт в банке или покупка недвижимости – что выгодней

Главное, в текущей ситуации не поддаваться панике и не совершать импульсивных действий, считает партнер группы компании SRG Борис Терехов. Всплеск ажиотажа, который наблюдался на рынке недвижимости, пошел на спад.

На сегодняшний день менеджеры отделов продаж отмечают отложенный спрос, много просмотров квартир при небольшом количестве сделок. В связи с этим стоимость квартир во многих городах начала снижаться.

Сейчас выгодно покупать жилье, но следует внимательно подойти к выбору квартиры или дома для того, чтобы такая инвестиция оказалось выгодной. Безусловно, подобный консервативный формат вложения средств становится популярнее, особенно с учетом введения налога на доход с банковских вкладов. Тем не менее универсального совета здесь нет, — комментирует эксперт.

Он также советует для начала рассчитать доход после уплаты всех налогов при вложении средств в банк, и сравнить его с суммой, которая получится, если прибрести недвижимость.

Генеральный директор и собственник проекта «Единый Центр Инвестиций» Роман Корякин, уверен, что на сегодняшний день риски при вложении в недвижимое имущество равны нулю. В России жилье считается самой надежной сферой инвестирования.

С появлением эскроу-счетов даже новостройка стала так же надежна, как банки или вторичка. При этом недвижимость оказывается намного более ликвидной. Например, если вкладывать крупную сумму в банк под 5-6% годовых, из полученной суммы 13% облагается налогом. Если приобрести жилье и сдавать его в аренду, то за год получится вернуть до 10 % от ее стоимости, — объясняет специалист.

Стоит ли покупать недвижимость во время кризиса

Эксперты сошлись во мнении, что покупка недвижимости в кризис может стать выгодным вложением. С одной стороны – ипотека с рекордно низкой ставкой, которую предлагают крупные российские банки и снижение цен на жилье, а с другой – рост инфляции и риск просесть в доходах.

Если у потенциальных покупателей есть уверенность, что потеря работы или серьезное сокращение средств их не коснется , то есть смысл изучить рынок недвижимости. Но, покупать квартиру в ипотеку на последние сбережения явно не стоит. Однако, если есть свободные средства, которые вы хотите сохранить — то, конечно, лучше вложить их в недвижимое имущество, — пояснил Борис Терехов.

Роман Корякин в этом вопросе подчеркивает, что важно выбрать из огромного количества вариантов ликвидное жилье. То есть жилье в районе с развитой инфраструктурой и с транспортной доступностью, просторную квартиру с удобной планировкой, большой кухней и наличием балкона или лоджии. Во время кризиса ликвидной недвижимости становится больше, поэтому повышаются и шансы найти хорошую квартиру по выгодной цене, отметил эксперт.

Где выгодней купить «недвижку» – в мегаполисе, за городом или за рубежом

Консультанты отмечают несколько видов недвижимости: жилая, коммерческая, загородная и зарубежная. По мнению специалистов, самая рискованная покупка – зарубежное жилье, так как это связано с особенностями законодательства других стран, поиском грамотного специалиста, требованием гарантий.

Жилая недвижимость наиболее прибыльная, но и тут есть нюансы. Например, не стоит покупать квартиру с большой комнатностью: такие объекты неинтересны арендаторам, а продать их с выгодой для себя вряд ли получится.

Выбирая между условной трехкомнатной квартирой и двумя однокомнатными, рекомендую остановиться на последнем варианте. Обе квартиры можно сдавать в аренду, а в случае последующей продажи, удастся получить прибыль, так как однокомнатные квартиры являются самыми ликвидным на рынке, — советует Борис Терехов.

Также консультанты рекомендуют приобретать жилье, расположенное максимально близко к центру города или те квартиры, которые находятся в районе с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. Новые районы с большой концентрацией квартир эконом-класса приведут к повышенной конкуренции и станут не самым выгодным вариантом для инвестиций, заявляет специалист.

Стоит ли сейчас инвестировать в элитную недвижимость

Консультант в сфере инвестиций Роман Корякин уверен, что в жилье главное — ликвидность. Поэтому можно выгодно вложиться как в элитную недвижимость, так и в масс-маркет.

Элитная недвижимость отличается более профессиональным выбором, потому что в ней каждая квартира отличается от соседней. Важно понимать, что элитную квартиру дольше продавать. Поэтому выйти в прибыль из масс-маркета получится быстрее. Но в целом в крупном городе покупатели на элитную недвижимость всегда найдутся. Здесь встаёт вопрос выбора: за какую цену вы сейчас найдёте элитную недвижимость, чтобы после кризиса успешно на ней заработать, — комментирует гендиректор проекта «Единый Центр Инвестиций».

Борис Терехов думает, что если сбережения хранятся в валюте, то можно существенно выиграть из-за разницы в курсах валют, и приобрести более дорогое жилье или недвижимость большего размера, чем планировали изначально. Кроме того, ряд продавцов пока не отреагировали на курсовые колебания завышением цен, поэтому нужно ловить момент.

Коммерческие площадки как объект инвестиций

В этом вопросе мнение экспертов разделилось – Роман Корякин считает, что покупка коммерческой площадки невыгодна, так как после пандемии неизвестно, будет ли актуальна аренда и покупка офисов.

Многие офисные работники в разгар пандемии научились работать удалено и возникает вопрос – может быть, офис только лишняя затратная часть? Например, известный Уоррен Баффетт* продал все свои активы в крупнейших американских авиалиниях. Он посчитал, что люди не будут уже так активно передвигаться по миру. То же самое и с коммерческой недвижимостью, — объясняет эксперт.

Борис Терехов, напротив, считает, что покупка коммерческой недвижимости в хорошей локации – всегда полезное приобретение. Здесь также повезло покупателям, которые хранят сбережения в валюте. Сегодня это позволит приобрести более выгодную площадку за те же деньги. Поэтому, если есть свободные деньги, эксперт рекомендует присмотреться к коммерческим объектам в городе.

СПРАВКА: Уоррен Эдвард Баффетт — американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов, состояние которого на 12 февраля 2019 года оценивалось в 84,9 млрд долларов, что делало его четвертым самым богатым человеком в мире.

Источник: ДОМОСТРОЙРФ.РУ

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