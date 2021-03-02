Стоит учесть: что изменится в жизни россиян в марте

Новые санитарные требования к жилью и содержанию территорий

С 1 марта, сообщает Российская газета , вступают в силу новые санитарно-эпидемиологические требования к жилью и содержанию территорий населенных пунктов.

Города должны стать чище и аккуратнее — многие новшества касаются сбора и вывоза мусора. Так, на территориях общего пользования на расстоянии не более 100 метров друг от друга должны теперь стоять урны, которые положено опустошать не реже раза в сутки. Контейнерные площадки около домов должны быть огорожены с трех сторон и регулярно обрабатываться от насекомых и грызунов (чем теплее на улице, тем чаще).

Запрещено сжигать в черте города или села опавшие листья — их теперь положено вывозить на свалки, сообщает Роспотребнадзор. В теплое время года (выше +10 градусов) улицы, площади и тротуары нужно поливать и подметать, а если на градуснике меньше нуля — обрабатывать от гололеда.

Новые санитарные правила в целом отличаются удобной навигацией и исключают дублирующие требования нормативных документов других контрольно-надзорных ведомств и инстанций, трактуются однозначно и недвусмысленно, подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Заканчивается действие послаблений для заемщиков

Март — последний месяц действия рекомендаций ЦБ, облегчающих положение заемщиков, столкнувшихся с падением доходов или заболевших COVID-19.

Банки по этим рекомендациям должны идти навстречу заемщикам и по их заявлениям проводить реструктуризацию кредитов (перенос сроков платежа, снижение его размера и другие варианты, чтобы сделать выплаты посильными), а также приостановить процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые было обращено взыскание.

В Банке России не ответили на запрос о возможности продления этих мер после 1 апреля. По его данным, с 20 марта 2020 года по 27 января 2021 года банки провели реструктуризацию 1,8 млн кредитных договоров физлиц на общую сумму свыше 875 млрд рублей (был одобрен 61% обращений).

Дачники смогут сэкономить на оформлении собственности

С 23 марта вступает в силу закон, разрешающий дачникам инициировать проведение комплексных кадастровых работ. Они дают возможность одновременно уточнить все границы земельных участков, поставить на кадастровый учет ранее не отмежеванные участки, то есть исправить все реестровые ошибки, допущенные ранее.

Пока, как пояснили в Федеральной кадастровой палате Росреестра, комплексные кадастровые работы могут заказать только местные или региональные власти. Делают они это редко и только когда нужно, например, согласовать строительство крупного объекта — скажем, дороги, какого-нибудь нового производства или даже нового жилого микрорайона.

Обычные кадастровые работы обходятся в 10 раз дороже. Их цена за участок в 6 соток составляет около 10-15 тысяч рублей в зависимости от региона, в то время как средняя стоимость комплексных работ в расчете на один участок — 1200 рублей. Теперь инициировать комплексные кадастровые работы сможет, например, председатель садоводческого или огороднического товарищества.

Источник: Российская газета