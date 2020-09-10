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Столько "добра" сгорело... В Раздольненском районе огонь "съел" 1000 тюков соломы

Столько «добра» сгорело… В Раздольненском районе огонь «съел» 1000 тюков соломы

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:45 10.09.2020

Пожар произошёл в селе Серебрянка Раздольненского района.

На территории частного домовладения на площади 500 кв. м. загорелись тюки сена. Была угроза распространения на расположенные рядом тюки сена и хозпостройки.  Специалисты оперативно выполнили боевое развертывание и подали воду в очаг возгорания. Пожар был локализован в течение 4 часов. Полная ликвидация заняла продолжительное время, так как огнебоцы уделили значительное внимание проливке и разбору тлеющих тюков соломы во избежание повторного возникновения огня. В результате возгорания огнем были уничтожены 1000 тюков соломы, — цитирует пресс-служба министра чреввычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

Столько "добра" сгорело... В Раздольненском районе огонь "съел" 1000 тюков соломы

Столько "добра" сгорело... В Раздольненском районе огонь "съел" 1000 тюков соломы

Столько "добра" сгорело... В Раздольненском районе огонь "съел" 1000 тюков соломы

Пострадавших при данном происшествии нет. Причины пожара устанавливают специалисты.

Столько "добра" сгорело... В Раздольненском районе огонь "съел" 1000 тюков соломы

По словам Сергея Шахова, возгорания сена и соломы – это серьезная проблема, с которой сталкиваются сельские жители. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем, который может также перейти на находящиеся рядом жилые дома и хозпостройки. Как правило, чаще всего такие пожары происходят в результате нарушений элементарных правил пожарной безопасности при хранении сена и соломы, детской шалости с огнем или поджога.

МЧС Республики Крым напоминает жителям полуострова о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при хранении сена, соломы, сенажа:

  • сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования;
  • сено также разрешается хранить в пристройках, выгороженных противопожарными перегородками из негорючего материала;
  • ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых, объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий, спрячьте от них спички и зажигалки;
  • если возгорание все-таки произошло, вызовите пожарную охрану по телефону 101, до прибытия пожарных примите меры по недопущению распространения огня – забрасывайте горящий стог сена землей и по возможности сдвиньте его подальше от строений.

В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефонам «101», «112»

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Столько "добра" сгорело... В Раздольненском районе огонь "съел" 1000 тюков соломы

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