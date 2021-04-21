Стоматологическая служба Крыма делает ставку на молодых специалистов

Стоматологическая служба Крыма пополняет кадровый состав путем привлечения молодых специалистов по профилю «Стоматология». По словам главного внештатного специалиста-стоматолога Министерства здравоохранения Республики Крым Николай Ляхов, данная работа ведется в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций Республики Крым квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение».

Так, с 2020 года в стоматологическую службу Крыма трудоустроились 39 врачей, среди которых: 24 врача – стоматолога, 5 врачей стоматологов – хирургов, 5 врачей стоматологов – ортопедов и 4 детских врача – стоматолога. Также кадровый состав службы пополнили 25 сотрудников из числа среднего медицинского персонала и 28 сотрудников из числа младшего медицинского персонала, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Как сообщил Николай Ляхов, в результате проведенной работы кадровый состав стоматологической службы пополнился в городах Симферополе, Феодосии и Керчи, а также в Симферопольском районе. Расширение кадрового состава в Симферополе обеспечило открытие 4 новых кабинетов для оказания профильной помощи взрослому населению и одного кабинета с детской специализацией. Это повысило качество и доступность стоматологической помощи в регионе.